La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció tras su frase que generó polémica en La Libertad. La mandataria dijo que ella era “la madre de todos los peruanos”, mientras que el gobernador de la región norteña, César Acuña, era el padre.

Tras los comentarios surgidos, Boluarte aseguró que se refería a “trabajar con el cariño de madre”.

“Y cuando dije que el gobernador de La Libertad era el papá de La Libertad, y yo era la mamá de los peruanos, me refería a lo que acabo de decir hace unos instantes, de trabajar denodadamente, con ese cariño de madre”, dijo en conferencia de prensa.

En ese sentido, la mandataria agregó: “Qué mamá no trabaja poniéndole todo el esfuerzo para que le vaya bien a su hijo, ese es el cariño que le quiero poner para trabajar con los más de 33 millones de peruanas y peruanos”.

Asimismo, la presidenta defendió nuevamente a su hermano Nicanor, quien se encuentra inmerso en el escándalo de la designación de prefectos y subprefectos. Ante ello, la mandataria reafirmó que su hermano “no es funcionario público”.

“El señor Nicanor Boluarte Zegarra no es funcionario del Estado (...) no tiene una sola injerencia en absolutamente la colocación de algún servidor público en este Gobierno (...) Con total transparencia y con la verdad por delante, porque hay una sola verdad no hay dos, el señor Nicanor Boluarte Zegarra no ha colocado una sola persona en ningún ministerio de este Gobierno”, señaló.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO