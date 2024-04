El guardar silencio “es un derecho del ciudadano”, y “no debe entenderse como una manera de eludir a la justicia”, señaló el premier Gustavo Adrianzén. Esto, al referirse al hecho de que la presidenta Dina Boluarte, en su citación en la Fiscalía de este miércoles, para que declare por el presunto delito de negociación incompatible por contratar a un entrenador laboral allegado a ella y su hermano, decidió no rendir su manifestación.

“Con relación al silencio lo único que puedo decir es que no debe sorprendernos. El silencio en materia procesal es un derecho ciudadano. Puede guardar silencio hoy y declarar en la próxima audiencia, puede guardar silencio en toda la investigación”, señaló Adrianzén.

“El silencio como derecho ciudadano —explicó el premier— no tiene por qué entenderse como una manera de eludir a la justicia, ni tampoco tiene que entenderse como una obstrucción a la justicia; el silencio es un derecho que los ciudadanos deciden ejercerlo o no. Por otro lado, no podemos aplicar aquello de ‘el que calla otorga’; eso procesalmente no existe; no se puede siquiera pensar”.

La mandataria acudió a la sede del Ministerio Público a las 8:30 de la mañana, donde se desplegó un gran contingente policial.

