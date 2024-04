Durante su presentación ante el Pleno del Congreso en busca del voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que durante los 28 de su gestión se han aprobado medidas que garantizan la austeridad dentro del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, el titular de la PCM señaló que “una gestión que se comprometa a ser eficiente tiene que ser una gestión austera con los recursos públicos”.

“En este gobierno no habrá ninguna farra, y menos con los recursos de los peruanos. No al dispendio, no viajes innecesarios. Contrataciones con perfiles y productos entregables auditados, esas son y serán las reglas”, señaló.

Adrianzén precisó que las medidas de austeridad que anunció comprenden consultorías de todo tipo, viajes nacionales e internacionales, adquisiciones de vehículos, entre otros. En esa línea, el premier instó a las demás instituciones públicas a también recortar los gastos y aplicar políticas de austeridad.

El gabinete se encuentra en el Pleno del Congreso, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución que establece que el Consejo de Ministros debe acudir al Congreso para presentar la política general del gobierno y recibir o no el voto de confianza por parte de los parlamentarios.

