PpK: Araoz tiene una opinión respetable pero la mayoría de la bancada respalda a Vizcarra

El vocero de la bancada Peruanos por el Kambio, Clemente Flores , aseguró que la mayoría de su agrupación política respalda la propuesta del presidente Martín Vizcarra para adelantar las elecciones generales y recortar el mandato congresal y presidencial a julio de 2020.

"Desde la bancada vamos a apoyarlo (a Martín Vizcarra ). No nos hemos juntado todos los congresistas porque están de viaje, esperamos que lleguen al mediodía, pero en su mayoría, los que hemos hablado, respaldamos la decisión del presidente", declaró a RPP.

Clemente Flores calificó como "distinta y respetable" la opinión de Mercedes Araoz , quien cuestionó que Martín Vizcarra haya planteado un adelanto de elecciones sin consultarle como vicepresidenta, y porque señaló que la población los ha elegido por cinco años que concluyen en julio del 2021.

"Cada congresista tiene una posición distinta y respetable. Tienen diferentes puntos de mirar las cosas y es enriquecedor. Sí escuchamos a todos, porque es parte de la discusión y porque nuestra razón de ser (como Congreso) es debatir dentro del Parlamento", manifestó el portavoz oficialista.

Mercedes Araoz , en una entrevista al diario El Comercio, señaló que la crisis política es responsabilidad del Congreso y del Ejecutivo y no descartó la posibilidad de asumir la presidencia si se produce la vacancia o renuncia de Martín Vizcarra.

"Depende de las circunstancias. Vuelvo a decir que yo no me aferro a un puesto, no tengo una ambición especial. Es más, no es muy grato recibir una papa caliente, la situación sería muy complicada. Muchas cosas pueden pasar en ese momento, hay que ver los escenarios y estudiarlos con tranquilidad. Pero sobre todo vuelvo a insistir, yo personalmente voy a tratar de convencer (a Vizcarra) de que permanezca hasta el 2021, porque creo que es lo más saludable para nuestro país.", indicó la vicepresidenta.

Clemente Flores destacó que la situación política no ha mejorado pese al paso de los años y la salida de Pedro Pablo Kuczysnki de la presidencia de la República.

"Tiene que darse este cambio porque no se ha podido superar, después de la caída del presidente Kuczynski, una situación difícil que se generó en el Congreso. (...) Hubo un reacomodo dentro del Parlamento que ha continuado el enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo. En esa línea no se puede trabajar", manifestó el vocero de Peruanos por el Kambio.