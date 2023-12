El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 19 meses de prisión preventiva contra Iván Noguera, exconsejero del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que se encuentra siendo investigado por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Fue el juez Juan Carlos Checkley el encargado de revocar la medida de comparecencia con restricciones que pesaba contra el denominado ‘Dr. Rock’, cambiándola por una orden de prisión preventiva. Además, Noguera fue declarado reo contumaz.

La decisión de las autoridades judiciales se fundamentó en un pedido formulado por el fiscal Isidoro Prado, de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. De acuerdo al representante del Ministerio Público, Noguera fue autorizado a viajar hacia Argentina del 14 al 17 de noviembre para participar como ponente en una conferencia universitaria.

Sin embargo, la Superintendencia de Migraciones constató que, a la fecha, el exconsejero aún no ha retornado al país. El 27 de noviembre, Noguera retomó contacto con la Fiscalía para solicitar que las audiencias en su contra ya no sean presenciales, pues ha recibido amenazas de muerte. Además, pidió que no se solicite prisión preventiva en su contra.

