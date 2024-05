Jefferson Farfán y Roberto Guizasola continúan rompiéndola en las redes sociales gracias a su programa digital ‘Enfocados’. Esta vez, ambos pasaron de conductores a entrevistados en el podcast de Verónica Linares, donde hablaron varios aspectos de su vida profesional.

No obstante, la ‘Foquita’ no se salvó de las preguntas incómodas y fue consultado sobre sus mediáticas relaciones sentimentales con Yahaira Farfán y Melissa Klug, con quien tiene dos hijos en común.

Como se recuerda, el ‘10 de la calle’ mantiene un enfrentamiento legal con la ‘Blanca de Chucuito’, mientras que con Yahaira Plasencia ya no mantendría ni siquiera una amistad luego de su ruptura amorosa.





¿Cómo reaccionó Jefferson Farfán?

Durante la entrevista, Verónica Linares instó al exjugador de Alianza Lima responder las dudas de sus seguidores sobre su vida personal, y como si fuera a saber lo que le preguntarían, él se negó rotundamente evidentemente nervioso.

Pese a su respuesta, la conductora de noticias no se amilanó y le preguntó acerca de su fallida relación con la salsera, pero él se puso serio y evitó entrar en detalles. “No hablo” , respondió.

Inmediatamente, la compañera de Federico Salazar le recordó que el día que entrevistó a Yahaira Plasencia, ella tampoco quiso hablar de él. “ Qué bueno ”, añadió.

Pero el tema no quedó ahí y es que también fue consultado por la relación que mantiene con Melissa Klug, con quien tiene varios problemas legales pendientes en la justicia.

“(De ella hablo) menos, no, no” , dijo visiblemente incómodo. Tras ello, Linares se mostró extrañada por el vínculo amical que la madre de Samahara Lobatón continúa teniendo con su tío ‘Cuto’ Guadalupe.

“No sé (si ‘Cuto’ Guadalupe es su amigo), seguro, no sé, no hablo. No importa”, enfatizó, intentando cerrar el tema.









