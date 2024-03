No hubo luz verde y fue archivada. El Pleno del Congreso no admitió la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por haber presuntamente vulnerado el artículo 115 de la Constitución, por viajar a Brasil, en agosto pasado, y no haber dejado el cargo a un vicepresidente, pues no lo tiene.

La votación de la moción de vacancia presidencial, presentada en diciembre pasado por la bancada de Perú Libre, obtuvo 28 votos a favor, 69 en contra y 6 abstenciones. Debido a que no alcanzó el 40 por ciento de los congresistas presentes, que era de 49 votos, no fue admitida.

En el texto de la moción de vacancia, mencionan el primer viaje que realizó la mandataria a Brasil, entre el 7 y 9 de agosto del 2023, para participar en una reunión de presidente de países amazónicos, acto que es calificado como una “infracción al principio de jerarquía normativa”.

El pedido se sustenta debido a que la autorización otorgada por el Congreso para esa salida del país, basándose en la ley que fue aprobada para permitir el despacho virtual desde el extranjero en caso no haya vicepresidente en funciones, constituye “un acto nulo” porque infringe el artículo 115 de la Constitución.

