Plantean mesa de diálogo entre el gobierno y todas las bancadas

La reunión que sostendrá el presidente Martín Vizcarra con el titular del Congreso, Pedro Olaechea , es una muestra del gran esfuerzo de diálogo que se requiere para salir de una crisis que el Ejecutivo plantea solucionar con una sola receta: adelanto de las elecciones.

Generar consensos en torno a esta propuesta, sin embargo, revela la resistencia que existe en un sector del Congreso. Así se percibió cuando la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra (FP), se instaló el último martes sin fijar un cronograma para discutir la reforma constitucional.



En este escenario, el vocero de APP, Luis Iberico, consideró oportuno abordar la propuesta del Ejecutivo en una “mesa de diálogo” entre el Gobierno y las bancadas, después de la reunión de Vizcarra y Olaechea. “La cosa es concreta, ¿adelanto o no adelanto de elecciones y dentro de qué condiciones?”, indicó a Perú21.



“Yo creo que si no hay una concertación política previa, no vamos a llegar a ninguna parte. No creo que una controversia como esta se pueda resolver en Constitución, mucho menos en el Pleno si antes no hay un acuerdo político de alto nivel”, añadió el legislador.



"DECIDIMOS NOSOTROS"

La fórmula que propone Iberico no es nueva. En 2000 funcionó un espacio auspiciado por la OEA, que facilitó el consenso entre los partidos, permitió aprobar las reformas y adecuó el calendario electoral.



Tomando como base este antecedente, el legislador de APP considera que esta vez no debería intervenir un órgano externo. Así, su idea, por lo pronto, no encuentra resistencia en representantes de otras bancadas, como NP, FP y PpK.



Alberto Quintanilla (NP) dijo a este diario que una mesa de diálogo puede “viabilizar” los acuerdos entre el mandatario con el presidente del Congreso luego de una reunión “sin límites ni cortapisas”.



En la misma dirección, César Segura (FP) nos dijo que pueden ser “beneficiosas” las decisiones que puedan salir de esta concertación. No obstante, criticó a Martín Vizcarra por reiterar que “no hay marcha atrás” en su propuesta.



“La decisión la tiene el Congreso, por si acaso. Acá vamos a decidir nosotros, tenemos la autonomía constitucional para decir si va o no va, y ya basta que las cosas se quieran para ayer”, manifestó.



"SIN BUROCRATIZAR"

Con el cronograma tentativo que el Ejecutivo planteó para aprobar la reforma en setiembre, Sergio Dávila (PpK) señaló a Perú21 no tener “ningún problema” si se propone en este marco una mesa de diálogo, pero precisó que ello lo deben decidir el jefe de Estado y el titular del Parlamento.



“Lo que necesitamos es no burocratizar este encuentro. Si la reunión y las conclusiones que se dan son una solución para el país, a buena hora. Si no se llega a un consenso, ahí debería entrar a tallar la propuesta de Iberico”, sentenció.

Datos:

- Luis Iberico (APP) dijo esperar que de la reunión entre Vizcarra y Olaechea se aterricen “compromisos concretos” para dar inicio a un “entendimiento”.

- Si la primera semana de setiembre no comienza el debate de la reforma, Alberto Quintanilla (NP) opinó que el presidente debería “evaluar presentar una cuestión de confianza”.

- En tanto, César Segura (FP) dijo que Olaechea “tiene claro que en el Congreso se debate sin intromisiones”.