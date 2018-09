El fiscal de la Nación Pedro Chávarry rompió su silencio tras el informe del Ministerio Público que lo sindica como integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y el pedido de diversos congresistas para que dé un paso al costado como titular de la Fiscalía.

A través de un mensaje, Chávarry agregó que siempre actuó bajo el marco de la Ley y dentro de las normas establecidas. Por ello, se mostró sorprendido ante los "ataques subalternos" en su contra por parte de personas vinculadas al gobierno de turno.

"Quiero decirles que estas actitudes malintencionadas me fortalecen más para luchar contra la corrupción y no se escaparán los corruptos de este gobierno y los anteriores, estamos tras ellos, ya los descubrimos, pronto caerán” , señaló Chávarry a través del canal YouTube de la Fiscalía.

“En los próximos días conocerá la población a quiénes nos referimos y qué intereses subalternos están detrás de ellos. Basta de calumnias y difamaciones, seguiremos siendo implacables contra la corrupción”, expresó.

En esa perspectiva, Chávarry se refirió en torno al informe del Ministerio Público y aseguró que tiene 32 años en el Ministerio Público con la investigación de casos "emblemáticos" que sirvieron para dar muestras de su eficiencia.

" Me he convertido en el blanco preferido de todos aquellos que defienden a la corrupción. Están tratando de desestabilizarme a través de un informe tendencioso que no se ajusta a la verdad, basada en la versión de un colaborador eficaz cuyo testimonio no ha sido corroborado", precisó Chávarry en el canal de YouTube de la Fiscalía.

En tanto, hoy se supo que el fiscal supremo Pablo Sánchez le entregó a Chávarry una copia del informe en donde se le involucra como parte de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto.