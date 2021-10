El congresista Guido Bellido (Perú Libre) manifestó que el Gobierno debe agotar la vía de la renegociación del gas de Camisea y que, en caso este proceso se frustre, promoverán una “nacionalización” que deberá de trabajarse desde el Poder Legislativo.

“Tiene que hacerse la renegociación sobre las utilidades, hay que revisar el contrato que existe y eso nos tiene que llevar favorablemente al Estado peruano. Si hay una negativa a esa posibilidad de renegociar, en ese caso, sí plantearemos nosotros la nacionalización y ahí el Congreso de la República tendría que asumir esa responsabilidad, la tendríamos que plantear ante el Congreso”, señaló ante la prensa desde Trujillo.

El exprimer ministro aseguró que la nacionalización del gas es algo que dejó encaminado cuando lideraba el anterior Gabinete.

Guido Bellido dijo que luego de que fracase una renegociación, plantearán ante el Congreso una nacionalización del gas de Camisea. (Canal N)

“Son caminos complementarios. Primero, antes de hablar de nacionalización o estatización, hay que hablar primero de renegociación. Tiene que agotarse esa vía”, manifestó.

Bellido Ugarte cuestionó que el actual equipo ministerial presidido por Mirtha Vásquez no haya continuado con el proceso de renegociación inmediatamente, al asegurar que han decidido posponerlo para dentro de dos meses.

“¿Dos meses para qué, si ya el día que dejamos el cargo estaba convocado y eso hemos tenido que dejar de lado? Significaba esperar a lo mucho 72 horas y retomar. Son criterios que respetamos pero no compartimos esos procedimientos”, acotó.

Voto de confianza

En tanto, sobre el voto de confianza para el Gabinete que lidera Mirtha Vásquez, Bellido dijo que cumplirá el acuerdo partidario de Perú Libre de no otorgarlo, aunque admitió que a nivel de la bancada hay matices.

“La cuestión de confianza está claro para nosotros, sin embargo, a nivel de bancada todavía no está definido. No todos los que están en la bancada son parte del partido y hay dos opciones: Uno, optemos porque cada uno tome una decisión a conciencia de respaldar o no respaldar, y lo segundo es debatir, agotar el debate, someterlo a votación y ajustarnos minorías a mayorías”, manifestó.

Bellido consideró que si la bancada oficialista pone a debate el voto de confianza, debe pesar el acuerdo adoptado en la asamblea del partido Perú Libre.

“Por el momento lo que hay son posturas a nivel de bancada, personales, individuales, criterios y fuera de la bancada, a nivel de partido hay consensos porque la máxima instancia que es la asamblea ha sesionado con una presencia casi al 100%; Comité Ejecutivo Nacional, los Comités Ejecutivos Regionales, quienes son los que conforman. Ellos han determinado no dar el voto de confianza, y eso va a tener que pesar en el momento del debate”, precisó el parlamentario.

