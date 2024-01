No midieron las consecuencias de sus actos. Mientras se realizaba, en la mañana de ayer, la ceremonia de conmemoración de los 30 años de la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, y el premier Alberto Otárola daba su discurso a los invitados presentes —entre estos, legisladores y exmiembros del Congreso Constituyente Democrático (CCD)—, afuera de la sala Raúl Porras Barrenechea, donde se realizaba el evento, se iniciaba simultáneamente un acto planificado de protesta para boicotear dicha ceremonia.

En el despacho de la bancada de Perú Libre, ocupado por la vocera Margot Palacios, a pocos metros de dicha sala, se colocó un parlante del que salía disparada la canción de odio y de protesta contra la jefa de Estado, con el estribillo “esta democracia ya no es democracia; Dina asesina, el pueblo te repudia”, que se dejaba escuchar —con volumen bajo— en plena ceremonia, tal como lo pudo corrroborar Perú21.

También fueron colocados listones y trapos negros en el frontis de esta oficina parlamentaria, y del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, que decía: “En la memoria de los caídos”, en referencia a los muertos en las protestas tras la detención del expresidente golpista Pedro Castillo.

El vicepresidente del Congreso y legislador de Fuerza Popular, Arturo Alegría, señaló que la protesta realizada por Perú Libre es un hecho que “amerita ser investigado” en el Parlamento. “Lamento que haya trabajadores que con el ánimo de enturbiar lo que a todas luces ha sido un éxito, la celebración de los 30 años de la Constitución, creo que amerita una investigación; y lamentar si es que hay personas que de algún modo tratan de socavar lo que significa un reconocimiento justo del Congreso a los constituyentes que trabajaron por el Perú”, dijo el legislador.

El despacho de Perú Libre fue vestido con una bandera peruana y un cintillo, ambos de color negro recordando a las víctimas de las marchas.

Video: Sol TV

Perú21 consultó, vía WhatsApp, al presidente de la comisión de Ética, Diego Bazán, si es que iniciará de oficio una investigación por los hechos ocurridos en la mañana de ayer, en el que se faltó el respeto a la ceremonia del Congreso, pero no nos respondió.

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, señaló que la protesta fue planificada y se trató de una decisión de la bancada. Precisó que esta no era contra la ceremonia de los 30 años de la Constitución sino por la posible presencia de la presidenta Dina Boluarte a dicho acto, cuya presencia se había anunciado con antelación, pero que al final fue cancelada.

En el despacho de Perú Libre sonaba la arenga más entonada en las marchas nacionales, "Dina asesina".

Video: Sol TV

Lo que llamó la atención es que, en su correlato, intentó librar de toda responsabilidad a Waldemar Cerrón. Sin embargo, Perú21 pudo confirmar que un listón fue colocado en el frontis de su despacho, y que trabajadores de su oficina apoyaron esa protesta.

La vocera de Avanza País, Norma Yarrow, criticó lo ocurrido en su cuenta de X (ex-Twitter), y dijo que se trató de un acto de incitación a la violencia.

“En el Congreso de la República, celebramos hoy (ayer) los treinta años de la vigente Constitución. Sin embargo, resulta lamentable que la bancada de Perú Libre, cuyo líder y fundador se encuentra prófugo de la justicia, intente utilizar este evento para perversos fines políticos. Nuevamente, llaman a la violencia”, escribió la legisladora.

SABÍA QUE

-Portalatino dijo que pese a que se enteraron de que ya no iba a ir la jefa de Estado, no detuvieron la protesta. No pidió disculpas.

-La congresista Margot Palacios, de Perú Libre, dijo a Perú21 que su bancada no ha cometido ninguna falta ética para ser investigados en dicha comisión.

-“Lo que ha pasado hoy está en el límite de lo permitido en el Código de Ética, de tratar a sus colegas con respeto”, dijo el consultor en gestión pública, Martín Cabrera.

-“Ya nada me sorprende de este Congreso, pero los carteles mejor deberían decir ‘entrégate Cerrón, no seas cobarde”, señaló la excongresista Marisol Pérez Tello.





