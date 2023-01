En el ojo de la tormenta. Así se encuentra el congresista de Perú Libre, Roberto Kamiche, luego de que su expareja, Silvina Gonzaga, lo denunciara por bigamia y por agresión.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, presentado en el programa Punto Final, el parlamentario se casó con ella en el año 2006 en Cancún, México. Sin embargo, cuando ella quiso legalizar su matrimonio en el Perú, no pudo hacerlo porque Kamiche nunca se había divorciado de su primera esposa.

“Cuando él vino, quise inscribir mi matrimonio y me dice: ‘tengo que confesarte que no soy divorciado, sino separado’. Me sorprendí porque se suponía que mi estado era casada”.

Según el abogado Andy Carrión, esto constituye el delito de bigamia.

Agresión

Silvina también denunció que ha recibido agresiones a lo lago de los años por parte del legislador Kamiche.

“Yo tengo varias comorbilidades y él decía que para poder hablar conmigo tenía que ir a la sección de enfermos y eso a mí me dolía”, contó entre lágrimas.

También contó otros episodios humillantes que le tocó vivir al lado del ‘padre de la patria’. “Al servirle su plato, porque algo no le gustó, cuando me tocaba servirme a mí, viene y echa la olla al ‘water’ y me dejó sin comer”, agregó.

Silvina, obstetra de profesión, recordó con amargura que “cada que atendía a mis gestantes les decía que no permitieran que sus parejas las golpeen, pero por dentro yo callaba mi sufrir”, concluyó.