El sinceramiento del ministro de Economía, José Arista, ante la ciudadanía por la reciente rebaja de la calificación crediticia del Perú por la agencia S&P, que dejó al país a un peldaño de perder el grado de inversión, podría generar su salida.

Arista afirmó en entrevista a RPP que el Gobierno no pudo contener la rebaja de la calificación debido a que no cuenta con espacio para ello. Argumentó que no cuenta con un solo congresista en el Parlamento, ni tampoco la fuerza para hacer el balance en la parte política.

La periodista Mávila Huertas le preguntó luego: ¿Es un gobierno débil? Y Arista respondió: “Definitivamente, es un gobierno débil”.

Dichas declaraciones encresparon a la presidenta Dina Boluarte, que durante su discurso en una actividad en Palacio de Gobierno respondió a su ministro.

“Este gobierno, de esta mujer andina, no tiene bancada en el Congreso, pero tiene grandes amigos en las bancadas. Y es el Gobierno que tiene mejor relación con el Legislativo, por eso podemos avanzar en aquellos derechos e intereses de la población. No somos un gobierno débil, somos un gobierno que estamos construyendo una madurez democrática y política, para que en adelante no venga ningún grupito que quiera quebrar la democracia, el estado de derecho, y que en menos de cinco años tengamos seis presidentes”, aseveró Boluarte durante la entrega de carnets a los usuarios del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

“Somos un gobierno sólido, fuerte y unido a pesar del ruido político”, agregó.

MINISTROS LA AVALAN

A su turno, los titulares de los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y Transportes y Comunicaciones (MTC) salieron en defensa de la mandataria y se distanciaron del titular del MEF.

“Yo no comparto esa opinión (de un gobierno débil) porque este gobierno no solamente ha demostrado que tiene en el centro de su acción al ciudadano, sino que es un gobierno que quiere escuchar y que quiere resolver los problemas”, sostuvo Julio Demartini, titular del Midis.

Por su parte, Raúl Pérez-Reyes, del MTC, aseveró que la fortaleza de la gestión de Boluarte es trabajar por el país y desarrollar obras que se requieren.

“La ventaja que tenemos es que no somos parte de un partido político específico, la presidenta no está pensando en su futuro político ni en ningún tipo de reelección, al contrario, está mirando el desarrollo del Perú y es lo que nos ha encargado a los ministros. Tenemos un Ejecutivo fuerte”, indicó Pérez-Reyes.

CONSEJO FISCAL

Pero no fue lo único en lo que se sinceró Arista, también se refirió a la no ratificación del presidente del Consejo Fiscal.

El ministro de Economía confirmó que la presidenta Dina Boluarte es la que decidió no renovar en la presidencia del Consejo Fiscal al economista Carlos Oliva.

Arista puso en evidencia la poca tolerancia de la presidenta a las críticas, la condescendencia de este Gobierno con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el poco peso que tiene el propio ministro en el gabinete.

El titular del MEF aseveró que él avaló la designación de Oliva a la cabeza del Consejo Fiscal, por ello envió una carta con esta propuesta a Boluarte, pero la presidenta decidió la no continuidad de Oliva.

Según Arista, habría hasta tres razones por las que la mandataria le bajó el dedo a Oliva. En primer lugar, citó el enfrentamiento del alcalde de Lima, López Aliaga, con el Consejo Fiscal. En segundo lugar, mencionó las diferencias del exministro Alex Contreras con Oliva. Por último, indicó como tercera razón el hecho de que la presidenta quizás quiera generar un espacio para que asuma un exministro que haya obtenido superávit en las finanzas públicas.





VIDEO RECOMENDADO