Karol Paredes habla con voz firme y confiesa que le han pedido muchas veces que se calme y que no sea intensa. Se ríe diciendo que no permite que la pisoteen y menos que le falten el respeto, que nadie le ha regalado nada y que, por el contrario, se ha sacado ‘la mugre’ para estar donde está. Asegura que, en Acción Popular, partido en el que milita desde hace tres años, se la ha ganado desde las elecciones internas “caminando paso a paso y casa a casa”.

Los profes

Nació en San Martín y vivió junto a hermano menor, su madre y a su padre. “Ambos eran maestros; mi papá, además, era sindicalista, pero en esos tiempos luchaban por convicción, sin aceptar condiciones”. Dice, recordando cuando era pequeña, que su mamá tuvo que trabajar alguna vez por ambos, incluso vendiendo turrones para cubrir los gastos de la familia: “Los sindicalistas de hoy son diferentes. Lo primero que hacen es asegurar su sueldo aceptando así que los condicionen. Eso antes no sucedía, nunca bajaban la cabeza”. Cuenta que aprendió que un día se puede estar arriba y al otro día abajo. Que a veces estaban bien y otras no tanto, aunque “nunca tan mal como en la época de Alan García. La crisis era terrible y el narcotráfico muy fuerte en la región. Incluso el terrorismo empezaba a sentirse. En esa etapa el sueldo del maestro era lo más bajo, a tal punto que los ‘traqueteros’, cuando estaban misios, decían: ‘Estoy profe’. El profesor era menospreciado, pero como siempre pasa, de lo malo aprendimos a valorar cada cosa y puedo decir que tuve una infancia feliz”.

En el Huallaga

Eran otros tiempos. Iban al río Huallaga a traer agua, a bañarse y a jugar. Salía con su hermano a vender habas en carretilla: “Nos decían que éramos ‘hijos de profesor’ y, aunque ahora está mal visto que los niños trabajen, nosotros aprendimos a ser ciudadanos responsables”. Fue creciendo como líder. En el colegio era dirigente y desde joven participó en organizaciones sociales. Entendía, según comenta, que “hacer política es una forma de hacer cumplir los sueños de la gente”. Al menos eso le enseñó su padre, aunque reconoce que a algunos políticos se transforman negativamente “dependiendo de la formación que tienen de casa”, afirma.

“Amazónica”

Luego de estudiar en el Pedagógico de Tarapoto y ser promotora en asentamientos humanos con familias desplazada por la violencia política, en 2001 junto a un grupo de mujeres fundó un partido político llamado Movimiento Político Regional Nueva Amazonía, con el que ganaron las elecciones en dos oportunidades. Comenzaron a trabajar entonces en interconectar San Martín por medio de carreteras y construir infraestructuras en colegios y hospitales. Lucharon contra la erradicación de la hoja de coca con proyectos de cultivos alternativos. “Yo estoy de acuerdo con que se erradique porque nos ha costado mucho cambiar los cultivos por productos lícitos como cacao, café, palmito y palma; sin embargo, si no hay control, podemos convertirnos en un narcopaís. No sé cómo hay quienes defienden en este gobierno que no se erradique este cultivo... espero realmente que nadie haya sido financiado por el narcotráfico”.

Al Congreso

Paredes confiesa que ser política regional suele ser complicado. Una vez que acabó el periodo de su movimiento en San Martín, los otros grupos no les abrían las puertas: “En las regiones es difícil cuando eres mujer de partido y trabajas en una institución. Si entra otro grupo, pierdes”. Fue por eso que decidió viajar a Lima a estudiar y trabajar en el Ministerio de Educación, donde, durante nueve años, articulaba temas con las regiones. Aun así, confiesa que tiene una enorme sensación de frustración: “Es una lástima, pero ni siquiera desde un puesto como funcionaria se logra cambiar las cosas como una quisiera y hoy, aunque estoy haciendo mi trabajo como congresista en los mejores términos, veo que recibimos solo palabras de esperanzas, pero sin ver, por ahora, mayor solución”.

CHISPAZOS

AP: “Podemos tener diferencias y falencias, pero actualmente se está reactivando una nueva militancia. No va a cambiar de la noche a la mañana, pero ha comenzado el proceso”.

“Podemos tener diferencias y falencias, pero actualmente se está reactivando una nueva militancia. No va a cambiar de la noche a la mañana, pero ha comenzado el proceso”. Hay facciones en AP: “Se escucha que hay grupos de Lescano, Del Águila, Vitochos, Diez Canseco, pero a mí no me parece que es así. No me he comprado el pleito de nadie, quizá porque soy nueva”.

“Se escucha que hay grupos de Lescano, Del Águila, Vitochos, Diez Canseco, pero a mí no me parece que es así. No me he comprado el pleito de nadie, quizá porque soy nueva”. Lescano: “Con la única persona que he tenido cercanía ha sido con Yonhy Lescano, porque era el candidato presidencial. Igual, no por eso tengo su influencia”.

“Con la única persona que he tenido cercanía ha sido con Yonhy Lescano, porque era el candidato presidencial. Igual, no por eso tengo su influencia”. Bancada: “En el Congreso no tenemos injerencia de ninguna de las facciones. En las reuniones de bancada lo que hacemos es defender nuestras ideas, con acuerdos, discusiones y diferencias”.

“En el Congreso no tenemos injerencia de ninguna de las facciones. En las reuniones de bancada lo que hacemos es defender nuestras ideas, con acuerdos, discusiones y diferencias”. Renuncias: “Hoy somos 15. Se fue Zeballos y Martínez, pero este último regresó. En el caso del correligionario y exvocero Carlos Zevallos, esperamos que regrese, porque solo explicó que salía por temas personales”.

“Hoy somos 15. Se fue Zeballos y Martínez, pero este último regresó. En el caso del correligionario y exvocero Carlos Zevallos, esperamos que regrese, porque solo explicó que salía por temas personales”. Merino: “Todos los movimientos sociales que se dan en el país están preparados, no son de casualidad. No justifico la muerte de nadie, absolutamente. Pero no solamente se trató de Merino, hubo muertes también en el gobierno de Sagasti y nadie dijo nada. Hay azuzadores que hacen bulla desde debajo de la mesa y echan la culpa al Congreso o a supuestamente obstructores”.

VIDEO RECOMENDADO

Urpi Torrado sobre encuesta Datum: “En el sur, Castillo bajó 12 puntos”