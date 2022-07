El congresista Héctor Ventura es crítico con sus colegas en el Parlamento. Considera que hay varios que no dan la talla, que no saben formular una norma o una ley, ni tampoco sustentar un proyecto. Explica así que muchos llegan al Congreso “porque tienen un montón de dinero”, y que otros, no obstante, sí buscan hacer las cosas bien aunque con el peso de una pésima reputación sobre los hombros.

Para el actual presidente de la Comisión de Fiscalización, quien ha estado en varias oportunidades bajo los reflectores de la prensa –por la atención que ha concitado sobre todo el informe Sarratea–, justos pagan por pecadores pues, asegura que, por actitudes de unos, todos son vistos igual. “No creo que tengamos que estar en el mismo paquete”, afirma seguro de que él sí da la talla como representante de Tumbes por Fuerza Popular.

ENTRE PASCO Y LIMA

La educación primaria y secundaria de Héctor Ventura ocurrió en el campamento minero de Atacocha, en Pasco, una de las minas activas más antiguas del Perú construida en 1936. Su padre era el administrador de la empresa que operaba a unas horas de Ticlacayán, el distrito donde nacieron él y sus dos hermanos. Su madre, una maestra de primaria, se dedicó a enseñar también en la zona de influencia de la mina. Esa operación, considera Ventura, “fue siempre respetuosa con el medio ambiente y con muy buen trabajo hacia la población”. Durante su infancia, la que describe rodeada de naturaleza, Héctor Ventura descubrió que quería dedicarse a conciliar, a resolver conflictos: “Yo me doy cuenta de que quería ser abogado a los 13 o 14 años. Me gustaba solucionar problemas en el grupo de amigos o peleas en lo deportivo”. Así, a los 17 años, tras terminar el colegio, viajó a la capital con toda la familia y comenzó sus estudios universitarios en Derecho: “Los abogados antiguos llevaban todo a juicio, eran procesos de nunca acabar, pero los abogados modernos llevamos los casos a la conciliación, es un tema de costo beneficio. Se resuelven con menos burocracia, evitando la lentitud del Poder Judicial y dando menos espacio a la corrupción”, asegura, tras comentar que ha cursado, además, una maestría en responsabilidad social y una especialidad en solución de conflictos y relaciones comunitarias.

ESTUDIOS Y CONGRESO

“El abogado siempre estudia”, dice Ventura y confiesa que pronto quiere matricularse en un doctorado. En esa línea menciona a su esposa, Andrea Bermúdez, madre de sus tres hijos y quien se dedica exclusivamente a ellos. “La admiro bastante por la dedicación que tiene con mis hijos y la paciencia con mi trabajo”, dice reconociendo que difícilmente, con su ritmo de vida, podría lograrlo solo.

Aunque no pensaba llegar al Congreso, en el 2010 Ventura fue personero de Fuerza Popular, lo mismo que en el 2016. Incluso en el 2019 fue abogado para el caso de la suspensión del partido en las elecciones generales. Su hermano Roy había alcanzado una curul en el 2016, pero con la disolución puesta en marcha durante el Gobierno de Vizcarra, Héctor se comenzó a animar. Recibió la invitación. Activó con una campaña ‘exprés’ la popularidad que tenía por las asesorías que había dado en el norte a los pescadores artesanales y fue elegido. El careo con el primer ministro Aníbal Torres, en el marco de las entrevistas realizadas en la Comisión de Fiscalización por el caso Sarratea, llamó la atención: “El señor quería armar un show, pero yo creo que fui prudente. Lo que se ha buscado es que los testigos hablen y con ello hemos cumplido. Así hemos visto que Fray Vásquez era el nexo para transmitir los requerimientos entre Juan Silva, Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. Allí entran Karelim López y los empresarios que ganaron las licitaciones. Vean ustedes, hay claros indicios de una estructura orgánica de la organización criminal donde está el presidente de la República. Un informe que esperamos sea apoyado en el Pleno porque está lleno de evidencias que podrían servir como causal de incapacidad moral. Si pasa al archivo, seguiremos teniendo un presidente ligado a actos de corrupción”.

Chispazos

Su madre es maestra, ¿qué piensa de su voto a favor de la reforma de la Sunedu?

No he hablado del tema con ella.

¿Qué cree que se va a lograr con la recomposición del Consejo Directivo de la Sunedu?

Estamos proponiendo que más funcionarios puedan tener capacidad de decisión, no solo un grupo nombrado a dedo.

Pero serán personas con claro conflicto de intereses, personas ligadas a las universidades...

No olvide que muchos estudiantes han quedado en el aire.

Pero se les ha dado un tiempo para que cumplan con los estándares y no lo han hecho...

Creo que hay que esperar los resultados de estos cambios porque con ese grupo de funcionarios que estaban a cargo se han tomado decisiones erróneas, como la de cerrar algunas universidades dejando a universitarios en el aire. Algunos han estado en mi despacho diciéndome que no tenían adónde ir.

¿Cree que ahora se buscará cumplir con lo mínimo para una educación de calidad?

Sí, claro. Creemos que se debe medir en el tiempo.

¿Es consciente de que ha votado igual que José Luna Gálvez, por ejemplo?

Cada congresista es responsable de sus votos. También he coincidido con el Bloque Magisterial.

