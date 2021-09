El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, volvió a arremeter contra el congresista aprista Mauricio Mulder, por ufanarse de sus conocimientos de derecho constitucional, y dijo que “no dicta cátedra ni en la universidad de su jefe”, en referencia a la Universidad San Martín de Porres, en cuyas aulas enseña el ex presidente Alan García.

Tras este ataque, Mauricio Mulder le respondió a Cateriano afirmando que no enseña porque no quiere. Además, acusó al integrante del gabinete de no tener "moral ni familia ni amigos".

Además, Mulder se mostró orgulloso de sus "10 mil columnas periodísticas escritas en más de 25 años", y acusó a Cateriano de ni siquiera saber escribir su nombre. "El luz verde no escribe ni su nombre", tuiteó.

Esto, en respuesta a las declaraciones del ministro de Defensa, quien señaló que no le conoce a Mulder algún "artículo sobre derecho constitucional, menos una página o una separata o un libro (sobre ese curso)".

El hecho ocurre luego de que Mauricio Mulder asegurara que la censura a la premier Ana Jara fue, en realidad, a todo el gabinete ministerial. Ante ello, el ministro de Defensa le pidió que interprete bien la Constitución, y que le causaba "mucha gracia ver a este nuevo constitucionalista".

La rivalidad entre ambos políticos es conocido, dado que a finales del año 2014 también protagonizaron una 'guerra de tuits' en los que Cateriano le sacaba en cara a Mulder todas las denuncias sobre corrupción que pesan sobre el Apra.

