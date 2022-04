El vocero de la bancada de Avanza País, José Williams, consideró este martes que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que propone una Asamblea Constituyente “es un despropósito más” que solo generará más conflicto entre los poderes del Estado.

En declaraciones a los periodistas, manifestó que no se sabe a dónde nos llevará una Asamblea Constituyente, por lo que calificó de “poco oportuno e inconveniente” su presentación y eventual aprobación, pues solo crearía “grandes problemas”.

“Creo que esta iniciativa es un despropósito constitucional. Es un proyecto de ley que no tiene sentido, inoportuno por todas partes, inadecuado que a lo único que nos va a llevar es solamente confusión, crear intranquilidad, más conflicto entre los poderes del Estado”, expresó.

“Hay demasiadas cosas muy importantes que hacer que pensar en un Asamblea Constituyente, una nueva Constitución que no sabemos a dónde nos va a llevar, sobre todo porque no conocemos a las personas que la van a conformar. Definitivamente, a mi criterio, no es oportuno, no es conveniente, nos va a crear grandes problemas y hay otros asuntos que solucionar”, añadió.

El legislador también se pronunció sobre el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), Omar Arriola, cuestionado por la bancada de Perú Libre, y dijo que “tendrá sus razones” para haber solicitado la detención del líder de dicho partido, Vladimir Cerrón.

“El general de la Policía es un hombre que tiene mucha experiencia, es una persona de reconocido prestigio en la Policía y el exterior. Si él afirma esto, es que tendrá sus razones. Entiendo que el señor Vladimir Cerrón está enjuiciado, sentenciado y actualmente está en un proceso de investigación”, acotó.

“Creo que el general ha dicho lo que conoce, lo que piensa y que se rige exactamente en su tarea, que la investigación del crimen. No es un asunto político, es meramente técnico”, sentenció Williams.

Declaraciones del congresista José Williams sobre proyecto de Asamblea Constituyente. (Video: Canal N)