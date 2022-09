En defensa de la representación nacional y la democracia. Congresistas de diferentes bancadas coincidieron en que el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre, debe explicar qué se esconde detrás del informe –hecho a solicitud del Ejecutivo– que detalla las implicancias de un eventual cierre del Parlamento.

“Siempre hemos sabido que hay intención de cerrar el Congreso. ¿Ese informe de la DINI es imparcial? ¿Quién maneja la DINI? No creo en ese informe, no habría que considerarlo para nada, y me extraña, porque nosotros salimos a la calle y nos dicen cuándo lo vacan (a Castillo). Es la población la que pide la vacancia (del presidente)”, apuntó María del Carmen Alva, de Acción Popular.

Perú21 accedió al documento “Implicancias para el país y en el exterior en los ámbitos político, económico y social ante una eventual vacancia o cierre del Congreso”, que fue elaborado por el exjefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) Juan Asmat.

El 25 de agosto, Asmat presentó su trabajo en una reunión que estuvo encabezada por Fenández Latorre, excomisario policial de Tacabamba (Chota, Cajamarca), que llegó a ser mandamás de la DINI gracias al visto bueno del presidente Pedro Castillo.

Jefe de la DINI es paisano del presidente Pedro Castillo. Foto: GEC

El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante (Renovación Popular), consideró que José Fernández debe ser citado por algunas comisiones a fin de informar sobre la razón del documento. “Lo mínimo es citar al jefe de la DINI. Debemos saber por orden de quién lo han hecho y qué herramientas fueron usadas. Las comisiones de Defensa y Fiscalización creo que son las más indicadas para citarlo”, refirió.

En la misma línea, su colega de bancada, Norma Yarrow, resaltó que el cierre del Legislativo es una amenaza latente, pero que, guste o no, “es el único bastión de la democracia”. “Al cerrarlo ahí se acabó, el Perú será tomado por los comunistas, el Gobierno y los delincuentes que hoy gobiernan el país”, mencionó.

De acuerdo al documento, entre un cierre del Parlamento y la renuncia o vacancia presidencial, solo el último escenario podría generar situaciones catastróficas.

‘Materialización de protestas violentas por nuevos colectivos y dirigentes de tendencia radical’. ‘Bloqueo de carreteras, desabastecimiento de mercados, ataques a comercios y saqueos’.

Para Patricia Chirinos (Avanza País), el informe es parte de “un plan” para mantener a Castillo en el poder, “aduciendo que ante su vacancia o renuncia se ‘desatará el caos’”. “¡Mentira! El único caos es el que a diario millones de peruanos sufren por su incapacidad y corrupción”, anotó.

Desde el oficialismo tampoco recibieron con buenos ojos el informe. “No creo que sea bueno cerrar el Congreso. Hay tantos proyectos que la población espera, tanto trabajo por hacer”, dijo Waldemar Cerrón (Perú Libre).

El ministro de Justicia, Félix Chero, señaló que el Consejo de Ministros desconocía la existencia del informe en cuestión y dijo que debe ser su autor quien asuma “la responsabilidad de la información”.

