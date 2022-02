Hoy se cumplen cuatro días desde que el presidente Pedro Castillo anunciara la recomposición de lo que sería el cuarto gabinete ministerial. Ayer, el mandatario recibió en Palacio de Gobierno a varios políticos, la mayoría de ellos de su círculo, que podrían definir la composición de su nuevo equipo. El día anterior se reunió durante varias horas con Roger Nájar, hombre de confianza de Vladimir Cerrón. Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido que hace prolongar la crisis política, Castillo no tomó ninguna decisión.

La jornada del domingo arrancó con un encuentro del gobernante por cuatro horas (desde las 7:20 a.m.) con el aún titular del Mincetur, Roberto Sánchez, quien a su salida de la sede del Ejecutivo hizo un gesto a la prensa aludiendo a que no será el nuevo premier.

Sánchez no entró solo. A la misma hora ingresaron el militante de JP Paul Percy Fernández Bravo; el exministro de Produce y actual secretario general del Midagri, Yván Quispe Apaza, y el exsecretario general del sindicato de trabajadores de la UNMSM y exmilitante de Nuevo Perú, Enver Mao León Gonzales.

Otro personaje que no pasó desapercibido fue Miguel Miranda Purizaga, profesor miembro de la Fenatep vinculado al Movadef y personero legal del Partido Político Magisterial y Popular. Esta última organización tiene a la cabeza a Mery Coila, exsecretaria general en Tacna del grupo de fachada de Sendero Luminoso.

Todos se retiraron alrededor de las 11:30 a.m. Una hora después apareció en la puerta de Palacio el legislador de Acción Popular Edwin Martínez, quien recientemente protagonizó un incidente en el Congreso cuando se filtró en vivo una llamada en la que pretendió interceder por su hijo en un operativo de tránsito.

Luego llegó el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien salió de la reunión con Castillo a las 2:50 p.m. Llamó la atención que a las 3:15 p.m., volvieron a la sede del Ejecutivo Sánchez, Quispe, Miranda, León y Fernández, por casi dos horas. A las 3:54 p.m., siendo la última persona que figura en el registro de visitas de Palacio, se apersonó el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Búsqueda desesperada

Fuentes de este medio señalaron que Castillo llamó también al acciopopulista Darwin Espinoza, quien no le contestó debido a problemas de salud. Por su parte, su compañero de bancada Edwin Martínez precisó que su visita al jefe de Estado “no tiene nada que ver” con el partido ni con el Congreso.

“Hemos conversado de varios temas, como la inseguridad en Arequipa, pero terminamos hablando del gabinete. Esta vez el Presidente la tiene clara. Esta reunión ha sido provechosa y totalmente independiente de AP, estoy para servir al país”, refirió a Perú21.

El también exalcalde distrital de Mariano Melgar (Arequipa) –en cuyo periodo fue denunciado por agresión física en agravio del regidor Alejandro Núñez Carpio– adelantó que el mandatario ya habría definido al nuevo Presidente del Consejo de Ministros.

“Sobre el nuevo premier, les aseguro que se trata de una persona totalmente concertadora, visionaria, con una personalidad única que va a dar tranquilidad y confianza no solo al pueblo sino también al Congreso”, afirmó.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo lo mismo a este diario, que Castillo ya cuenta con un nuevo premier. Sin embargo, evitó confirmar si se trataría de la ministra de Trabajo y voceada para el cargo, Betssy Chávez. “Se está apostando por la gobernabilidad, la presentación podría ser entre hoy y mañana”, expresó.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (AP), se refirió a la crisis política, que mantiene a los ministerios inactivos por la incertidumbre, a la espera de nuevos nombramientos. “Son 7 meses que el país está paralizado por este gobierno que está caracterizado por la falta de transparencia”, aseveró.

“Castillo ha dicho que no está capacitado para gobernar, yo considero que no está capacitado para elegir a nadie. Sus propios ministros pedían la salida del premier, eso es algo nunca antes visto. Se debe cambiar a todos los ministros por gente decente, técnica y preparada, que sean conocidos; estamos paralizados y estos ministros no han hecho su trabajo”, indicó Alva en Latina.

Asesores detrás de las decisiones

Exsecretario presidencial Carlos Jaico denunció que estarían manejando el Estado

La expremier Mirtha Vásquez, el exministro Avelino Guillén y el saliente secretario presidencial Carlos Jaico, coincidieron en que existe una influencia negativa de los asesores del presidente Pedro Castillo sobre las decisiones más importantes del gobierno.

Según las declaraciones de los mencionados exfuncionarios, el llamado “gabinete en las sombras” tendría un gran poder de injerencia sobre el mandatario y sus facultades estarían por encima incluso del Consejo de Ministros.

Carlos Jaico, en su última entrevista con el diario El Comercio, volvió a referirse a dicha situación. Para el exsecretario presidencial, se le ha otorgado un indebido poder de manejo del aparato estatal al asesor Biberto Castillo, señalado como el responsable del nombramiento de Daniel Salaverry en Perupetro.

¿A quién escucha? Castillo filtra todo con su círculo íntimo. (Foto: GEC)

“Puedo decir que la manera en que se conduce Biberto Castillo es prácticamente como si lo hiciese Pedro Castillo. El nivel de empoderamiento que le ha dado hace prácticamente que él sirva ahí como si fuera primer ministro”, dijo.

Asimismo, Jaico se refirió al hecho de que las competencias que ha tomado Biberto Castillo son respaldadas por el resto de asesores “como Beder Camacho Gadea, Wilson Pretel, Pablo Hernández, Sandra Paico y Franco Pomalaya”.

“Asesores deben ser cambiados”

Por Iván Lanegra // Secretario general de Transparencia

No es ilegal que un asesor tenga mucha influencia sobre el presidente, pero al final la pregunta es: ¿Quién toma realmente las decisiones? Si hay asesores que están tomándose libertades para operar desde el Estado, eso estaría completamente fuera de sus campos de función y sería un problema serio.

La situación que señala Carlos Jaico describe algo irregular y posibles actos de usurpación. Estos escenarios podrían generar problemas graves en la administración pública. Si esto está ocurriendo, el presidente debe tomar la decisión de cambiar a estos personajes.

Estas modificaciones deben darse independientemente de los problemas de incompetencia que se han visto.

Cuando se habla de que hay una suerte de gabinete paralelo, lo que se está diciendo es que el presidente confía más en sus asesores que en sus propios ministros. Algunos asesores presidenciales tienen un rol político como consejeros. Sin embargo, un consejero político no reemplaza al presidente en sus funciones.

TENGA EN CUENTA

Valer puso su cargo a disposición el sábado, en medio de críticas por denuncias de violencia familiar.

Entre los ministros cuestionados figuran: Wilber Supo (Minam), quien no tiene experiencia en el rubro; Katy Ugarte (Mimp), quien está en contra del enfoque de género; y Juan Silva (MTC), quien permite que la informalidad gane terreno en el transporte.

(Mimp), quien está en contra del enfoque de género; y Juan Silva (MTC), quien permite que la informalidad gane terreno en el transporte. “A Castillo lo rodea un círculo de corrupción, tiene que sacar a esa gente y poner personas honradas”, dijo María del Carmen Alva.

VIDEO RECOMENDADO

Mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo, donde anuncia la recomposición del gabinete liderado por Héctor Valer. Conversamos con la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello y el congresista Carlos Anderson.