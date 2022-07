El empresario Hugo Espino Lucana no asistió hoy a la citación del fiscal anticorrupción Jony Peña, quien le abrió investigación junto a la primera dama Lilia Paredes y su hermana Yenifer Paredes por el ofrecimiento de obras en Cajamarca a nombre de la empresa JJM Espino.

Espino había citado para las 9:30 am; no obstante, como también ocurrió con la cuñada del presidente Pedro Castillo, no acudió al llamado del Ministerio Público. Hasta el momento no se sabe el paradero de la menor de las Paredes Navarro. Perú21 informó hoy que la Policía no ha recibido ninguna solicitud de seguimiento para la joven de 26 años.

El 4 de julio, el Ministerio Público abrió la investigación preliminar luego de que el dominical Cuarto Poder revelara un video de setiembre del 2021, en Chadín (Cajamarca), donde aparece Yenifer Paredes recomendando a JJM Espino Ingeniería & Construcción -empresa de Hugo Espino- para que se haga cargo de una obra de saneamiento.

Paredes, quien utilizaba un chaleco de la empresa de su amigo, se encontraba acompañada de Espino y otros personajes. Asimismo, en el material audiovisual se ve que ella se presenta en la zona sin precisar si acude en nombre del Estado y además solicita datos personales a los vecinos del distrito cajamarquino.

Una de las primeras diligencias de la Fiscalía Anticorrupción fue acudir a Palacio de Gobierno para una diligencia de exhibición de documentos, realizada al libro de visitas de la sede presidencial. En el registro encontraron una reunión entre Jhony Espino, representante de JJM Espino Ingeniería, y la primera dama Lilia Paredes.

El encuentro entre Espino y la cónyuge del jefe de Estado se suscitó el 8 de agosto del 2021. El empresario de 31 años se quedó en la casa de Pizarro de 3:52 p.m. a 9:09 p.m. Pero no fue su única visita. Espino volvió a ingresar a Palacio de Gobierno -entre agosto y octubre pasado- en otras 4 oportunidades, de las cuales 2 se reunió con Yenifer Paredes.

El viernes último, Lilia Paredes compareció ante el fiscal Jony Peña por más de tres horas. Benji Espinoza, abogado de la primera dama, afirmó que su patrocinada respondió todas las interrogantes y negó que ella se haya reunido con Hugo Espino, a pesar que está consignado en el portal Transparencia.

