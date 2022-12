La tarde de ayer fue de total incertidumbre. De forma intempestiva y, a través de sus redes sociales, el ministro de Defensa, Daniel Barragán, dio a conocer su decisión de renunciar de manera “irrevocable” al gabinete ministerial que encabeza Betssy Chávez.

El exoficial de la FAP –vinculado al antaurismo– no dio mayores detalles sobre lo que motivó su renuncia; solo indicó que fue “por motivos estrictamente personales”. Esto despertó todo tipo de rumores, desde aquellos que hablaban de la pretensión de cerrar el Congreso a través de un golpe de Estado del Ejecutivo, algo que no había aceptado Barragán, hasta que las FF.AA. pedirían la renuncia de Castillo en un supuesto plan orquestado desde el Congreso.

El congresista Carlos Anderson señaló que “de muy buena fuente, la renuncia de Barragán se debe a su renuencia a avalar el golpe”.

En su carta cursada al presidente Castillo, el renunciante ministro manifestó su “profundo agradecimiento” al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como a los comandantes generales de las FF.AA. “Sin otro particular, me despido agradeciéndole la oportunidad que me brindó de servir a mi patria como ministro”, finaliza.

La salida de Barragán se da en medio de los próximos cambios de colocación de generales de los institutos armados, como la jefatura del Estado Mayor, que requerían la firma del ministro para que Castillo los ejecute.

El viernes se tenía prevista su participación en la ceremonia realizada en Miraflores por el Día del Reservista, pero no acudió y la misma fue presidida por el jefe del CC.CC. FF.AA., Manuel Gómez de la Torre.

Este diario intentó comunicarse con Daniel Barragán, pero no contestó las llamadas.

Ante la ola de rumores, el presidente Pedro Castillo rechazó –a través de Twitter– “rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia”. No hizo ninguna referencia a la salida de Barragán.

Perú21 pudo confirmar ayer que, dentro del gabinete, sí hay una postura a favor de un eventual cierre del Congreso, que vestaría incluso respaldada por la premier Betssy Chávez, y que hay otro bloque, encabezado por el ministro Alejandro Salas, contrario a ello.

Lo cierto es que, desde el viernes, el mandatario se viene reuniendo en Palacio con varios ministros y abogados. El último que llegó el viernes fue el general EP (r) Wilson Barrantes, voceado como nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y ahora como posible nuevo ministro de Defensa. Entró a las 10:00 p.m. y se retiró minutos antes de las 11:30 p.m.

