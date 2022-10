Lejos de reflexionar sobre el uso que les da a recursos del Estado, el presidente Pedro Castillo hizo un recuento de otras ocasiones en las que el avión presidencial fue mal utilizado y aseguró que él lo seguirá usando para viajar con sus ministros y familiares.

“Hoy no se quiere que el presidente viaje con su familia. Hoy no se quiere que el presidente use el avión presidencial para visitar a los pueblos, a las provincias. Les informo que voy a seguir usando el avión presidencial para bajar a todas las regiones del país, juntamente con los ministros, autoridades y el entorno de la familia presidencial”, expresó ayer en Ayacucho.

El mismo que en campaña electoral prometió vender el avión presidencial y usar el dinero en salud y educación, esta vez tiene una mirada distinta sobre la asignación de las aeronaves del Estado a Palacio de Gobierno.

Para tratar de minimizar los cuestionamientos por el vuelo a Chiclayo, donde lo acompañó su supuesto sobrino, registrado como “Lay Vásquez Castillo”, el mandatario aludió a gobiernos anteriores.

“Como no tienen otra cosa que hacer, hablan hasta del avión presidencial. ¿Qué pasaba antes? Las borracheras y otras cosas que se daban dentro del avión presidencial. ¿Por qué no hablan del avión presidencial cuando se llevaba hasta droga dentro?”, se excusó.

Congreso pone el parche

El titular de la Comisión de Defensa, Diego Bazán (Avanza País), habló claro sobre las declaraciones de Castillo.

“El 23 de junio Fray Vásquez (sospechoso “Lay Vásquez”) ya era un prófugo de la justicia, ese tema se tiene que demostrar; por eso hemos solicitado facultades investigadoras. Mañana ingresamos el pedido formal y se vota el jueves en el Pleno”, sostuvo a Perú21.

Sobre su nuevo pedido de autorización de viaje al exterior, añadió que su última participación fuera del país “fue lamentable porque dañó relaciones internacionales con varios países hermanos”.

Roberto Chiabra (no agrupado) advirtió que los viajes presidenciales podrían acabar si la fiscal de la Nación presenta una acusación contra el mandatario por la corrupción en su gobierno.

Alejandro Soto, vocero de APP, indicó que toda su bancada está de acuerdo con no autorizar el viaje del presidente al extranjero “por los constantes papelones que hace y que mellan la imagen del Perú”.

Tenga en cuenta

Castillo anunció que volverá a solicitar nuevamente permiso al Congreso para viajar al exterior.

El jueves, el Pleno denegó el permiso al jefe de Estado para viajar a Roma y Bruselas con 55 votos en contra. Castillo tenía previsto reunirse con el Papa en El Vaticano.