Patricia García: "La corrupción se ha enquistado"

Patricia García fue ministra de Salud desde julio de 2016 hasta setiembre de 2017. En esta entrevista responde sobre la corrupción en el sector.

¿Qué opina de la pérdida de S/215 millones por casos de corrupción en el SIS?

A mí no me sorprende la gran corrupción que está enquistada dentro de un sector que durante mucho tiempo no tuvo recursos y, ahora que tiene algo más, no avanza como debe ser. Durante mi gestión, se hicieron las denuncias y correcciones correspondientes.

¿Qué se debería hacer para acabar con la corrupción en el SIS?

Se tiene que reforzar el sistema de información del SIS y el de monitoreo. Así como los convenios que se firman con los hospitales y proveedores. También se tiene que mejorar la afiliación porque hay irregularidades. Hay muchos pacientes fantasmas. Se tiene que sancionar a los responsables. Es cierto que se necesita más recursos para mejorar el servicio, pero el problema es que hay mucho desperdicio de recursos asociados a la corrupción que es impresionante.

¿Cuál es el principal problema en el sector salud?

Se necesita mejorar las infraestructuras de los establecimientos de salud, pero no necesitamos elefantes blancos, sino que sean funcionales. En cuanto equipamiento se necesita más, pero también se requiere presupuesto para el mantenimiento.

El tráfico de medicinas también es un problema en el sector salud...

En reiteradas ocasiones se ha detectado que las medicinas del Estado están a la venta en farmacias privadas en todo el país. También deberían preocuparse no solo por repotenciar los hospitales, sino también los centros de salud como las postas médicas. Otro punto importante es que se debe mantener los canales abiertos para recibir, de parte de la población, todo tipo de denuncias.