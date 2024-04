La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó hoy a las 8:40 de la mañana, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para dar sus descargos ante el informe emitido por la instructora del caso, Inés Tello.

Como se recuerda, la todavía fiscal suprema podría perder definitivamente su condición debido a las faltas “muy graves” de las que se le acusa durante su gestión como fiscal de la Nación entre junio de 2022 y diciembre de 2023.





Discurso de Benavides ante la JNJ (18/04):

Yo Nunca me he corrido de los problemas. Soy una madre mujer y profesional que, con la frente en alto, defiendo mis derechos fundamentales como todos los peruanos. Tengo derecho al debido proceso y, como magistrada, el derecho a permanecer en la Función Pública.

Hoy tienen ustedes un informe exprés, hecho a la medida de los intereses políticos que lograron mi suspensión y ahora quieren mi muerte funcional. El informe de la instructora Inés Tello expresa la venganza y el odio de quienes encontraron en mí el obstáculo para controlar el Ministerio Público.

Ya lo he dicho antes: no fui, no soy ni seré un peón de nadie. Nunca iba a permitir que la Fiscalía sea la chacra del Poder Político o Mediático. Esa es la razón por la que me quieren fuera del sistema de Justicia. Yo no vengo a ser la buena de la historia, sino a pedir imparcialidad y trato igualitario.

Esto debe archivarse, porque no solo carece de calidad técnica, sino que busca que ustedes suplanten la labor jurisdiccional. Inés Tello ha usurpado la función fiscal y jurisdiccional. Lo repito: ha usurpado la función fiscal y jurisdiccional.

Ella utiliza, valora como fiables y afirma que están corroboradas las declaraciones de un ‘aspirante a colaborador’, que han sido declaradas incipientes por la fiscal suprema investigadora y ni siquiera se ha concluido la fase de corroboración.

La instructora se considera por encima de la ley y la Constitución presentando un informe que los conduciría a quebrar la separación de Poderes y usurpar la función judicial. Quiero ser enfática: no busco impunidad, busco respeto al debido proceso.

No he cometido ninguna falta disciplinaria, menos un delito. Ahora queda en sus manos mis más de 28 años de carrera fiscal. Pero No tengo miedo a la destitución porque sé que la justicia prevalecerá. No he venido a pedir compasión, vengo a luchar con dignidad para salvar mis años de servicio sacrificando horas de madre por el sueño de un Ministerio Público diferente y renovado.

Como dice el papa Francisco, no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles, Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Por eso, desde aquí, también me dirijo a todos los fiscales y a todos los peruanos: no dejen de soñar; ser fiscal es servir al Perú.





¿De qué se le acusa a Patricia Benavides?

De acuerdo al informe elaborado por Inés Tello, Benavides —quien fue suspendida como titular del Ministerio Público por las investigaciones en su contra como presunta líder de una organización criminal— habría cometido una falta muy grave al remover sin sustento a la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien investigaba a Enma Benavides, su hermana, por la presunta liberación de un narcotraficante.

Asimismo, se le atribuye haber dado un trato denigrante a la fiscal suprema provisional Revilla Corrales, haber favorecido indebidamente al fiscal superior de Lima Centro, Miguel Ángel Vegas Vaccaro, y haber emitido resoluciones sin motivación.

En declaraciones a Perú21TV, Jorge del Castillo, abogado de Benavides, cuestionó que se continúe con el proceso disciplinario sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la situación de dos miembros de la JNJ: Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes fueron inhabilitados por el Parlamento y repuestos por una medida cautelar.

Además, dijo, está pendiente de respuesta el pedido para que se inhabilite a otros integrantes: María Zavala y Guillermo Thornberry, este último por su condición de coinvestigado de Benavides en otro caso.





