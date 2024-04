Los fiscales del equipo especial contra la corrupción en el poder (Eficcop), liderados por Marita Barreto, han allanado 21 inmuebles en el marco del operativo ‘Valkiria II’ y uno de ellos es la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur.

La notificación fiscal lo sindica como integrante de la organización criminal liderada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y que cumplía el rol de operador.

“Aprovechando que es periodista y tiene apertura a los medios periodísticos, (Tafur) se habría puesto a disposición del programa criminal, publicando a sabiendas un reporte sobre desprestigio a la fiscal superior Marita Barreto, que había sido formulado por el abogado de su gran amigo José Luis Castillo Alva; además de ello, participó activamente en las coordinaciones para la destitución de fiscales y el nombramiento de aquellos que respondan a los intereses de José Luis Castillo Alva, investigado por el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’.

El director del portal Sudaca dijo que el allanamiento de su casa en Barranco responde a una persecución fiscal.

Juan Carlos Tafur responde

Juan Carlos Tafur consideró que el allanamiento de su vivienda responde a una venganza de la fiscal Marita Barreto, quien lidera el operativo Valkiria.

“(En la resolución fiscal) se hace mención increíble a la publicación de informes contra Marita Barreto en Sudaca, por el tema de las visitas que hizo a Sada Goray en Punta Cana y Miami, me atribuyen fuentes que no voy a mentir ni desmentir porque es parte de mi derecho a conservarlas porque son mis fuentes de información. Todo lo que he publicado está absolutamente verificado”, expresó a RPP.

Y Agregó: “Creo que esta es una venganza de Marita Barreto por haber publicado el informe de Sada Goray (...) quiero denunciar esto como un abuso y una persecución fiscal”.

El director del portal Sudaca comentó que existe un hostigamiento contra él y negó que tenga un vínculo con el abogado José Luis Castillo Alva, recientemente detenido en el mismo operativo de la Eficcop.

“Me quieren vincular con el abogado José Luis Castillo, me han hecho videovigilancia, me citan a la Fiscalía cada dos semanas, me allanan la casa hoy, violan el derecho de libertad de prensa”, expresó.

Comentó que los fiscales se llevaron su laptop, su celular, la laptop de su chofer también de su esposa y que está incomunicado. “Es un exceso”, dijo.

Sobre la acusación en su contra, dijo que “presumen que he sido parte de una organización criminal que ha querido afectar el trabajo de los ‘Cuellos blancos’ a través de publicaciones periodísticas”.

Patricia Benavides

El periodista confirmó que fue amigo del exasesor Jaime Villanueva (excolaborador de Sudaca) y que en algún momento destacó el trabajo de Patricia Benavides, a quien conoce.

“En un momento sí, yo la he defendido porque creía que su labor fue decisoria en la caída de Pedro Castillo. Sí he tenido reuniones con Patricia Benavides, efectivamente.

En declaraciones a la prensa, Tafur también confirmó que, además de las reuniones con Patricia Benavides y Jaime Villanueva, tuvo un encuentro con Mirtha Cristina Gonzales Yep, quien dijo es su amiga.

