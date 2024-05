Patricia Benavides ha sido internada en una clínica local. La suspendida fiscal de la Nación tuvo que ser sometida a una operación ayer, martes 7 de mayo.

Según fuentes de Perú21, la cuestionada extitular del Ministerio Público se sintió mal en las últimas horas, por lo que tuvo que ser conducida a una clínica para ser atendida.

Hasta el momento, no se sabe cuál es el mal que aqueja a Benavides ni el tiempo que se quedará hospitalizada.

La información sobre el estado de salud de Benavides llega luego de que, tras la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello, la Junta Nacional de Justicia se quedara sin quórum para resolver el proceso disciplinario que recomendaba su destitución en el marco de la investigación por el presunto delito de organización criminal denominado ‘La fiscal y su cúpula de poder’.

No obstante, existe un segundo proceso disciplinario en el que, de acuerdo con el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza, la exfiscal de la Nación podría ser destituida.

“En el caso de Patricia Benavides (…), en realidad tiene dos procedimientos disciplinarios. Uno que es de conocimiento público, que está vinculado a una medida cautelar que se le conoce como el caso Valkiria, que en la vía administrativa tiene su propio procedimiento instructor, pero no podemos sesionar, porque no tenemos el quórum respectivo (…) El instructor no puede votar, específicamente, y tampoco podemos pronunciarnos por la medida cautelar”, explicó entonces el titular de la JNJ.





Benavides reitera que no lidera ninguna organización criminal

Ha repetido con la misma vehemencia lo que ya explicó en sus exclusivas entrevistas con la prensa de los últimos días. Frente a dos de los cinco miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación, negó de nuevo todas las acusaciones en su contra y solicitó revocar la suspensión que recae sobre ella desde enero último.

La extodopoderosa de la Fiscalía ha rechazado, de nuevo, liderar una organización criminal, imputación por la que, precisamente, se le abrió el proceso disciplinario, que ayer, también, volvió a calificar de “exprés”.

Benavides sustentó su recurso de reconsideración en un intento porque se anule la sanción que ya cumple desde hace más de cuatro meses y que calificó de injusta.

“Que se intente manchar mis más de 28 años de carrera fiscal no lo acepto. No lidero ninguna organización criminal, lo digo con la frente en alto y rechazo todas las imputaciones en mi contra porque la rectitud de mis actos respalda mi trayectoria en el Ministerio Público”, dijo la fiscal ante los magistrados María Zavala y Marco Tulio Falconí.

En su exposición de argumentos, Benavides insistió en que el proceso disciplinario que se le abrió no tiene base constitucional ni legal. “¿De qué debido proceso estamos hablando donde incluso resolvieron sin que se haga uso del derecho de defensa y sin resolver varios pedidos que había?”, señaló.

Como en anteriores audiencias, la fiscal se defendió criticando el proceso que se le sigue. Antes de terminar su exposición dejó esta frase: “Hoy ustedes podrían revertir un hito nefasto para la historia de la administración de justicia”.

Jorge del Castillo, abogado de la exfiscal de la Nación, también cuestionó el proceso disciplinario y rechazó el uso de supuestos chats editados para suspender a su defendida. Adelantó que en su momento se evaluará entregar el celular personal de Benavides y que no le preocupa el pedido fiscal de impedimento de salida para la fiscal. “No nos ganan. Tranquilos, no nos ganan, tengan ninguna duda”, dijo el excongresista en un rapto de optimismo.













