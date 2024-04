Así como tuvo que guardar en su cajita el Rolex ese que la presidenta dijo públicamente que él le prestó y que ya le devolvió, Wilfredo Oscorima guardó silencio ayer en la Comisión de Fiscalización. Era de esperarse que, si el pasado jueves 4 ante los fiscales optó por no declarar, por no decir nada de sus costosos relojes y de su relación con Dina Boluarte, haría lo mismo frente a los congresistas de ese grupo de trabajo que no obtuvieron una sola respuesta referida al caso Rolex.

A la primera pregunta sobre relojes, alhajas, regalos, préstamos, o sobre la mandataria, el gobernador regional de Ayacucho enfrentó a la comisión aclarando que se abstendría de responder sobre este tema por recomendación de su abogado Humberto Abanto, pues se encuentra como testigo en la investigación que se le sigue a la presidenta.

Así, a cada interrogante de los miembros de Fiscalización, Oscorima reaccionó primero con un “guardo silencio” y, luego, con un “me reservo la respuesta”, lo que irritó a casi toda la comisión. “La comisión valorará la actitud mostrada por el gobernador”, resumió Héctor Ventura sobre la posición de la autoridad ayacuchana.

La repetida estrategia de Oscorima, de no decir nada sobre este caso, empujó a Alex Flores a plantear la posibilidad de solicitar al Pleno del Congreso que les otorgue las facultades de comisión investigadora.

“Su silencio es inaceptable porque estamos hablando del caso de corrupción más grave de este gobierno”, reclamó el hoy no agrupado legislador.

Pasión Dávila, mientras, propuso una denuncia constitucional contra el ayer mudo gobernador.

Oscorima supo amarrarse bien la lengua y nada que tenga que ver con sus Rolex y su generoso acto de desprendimiento hacia la presidenta salió de su boca. Solo cuando la congresista Margot Palacios le preguntó si en su declaración jurada de bienes declaró sus Rolex, la autoridad regional respondió que el caso se está viendo en el Ministerio Público. “Voy a respetar a la Fiscalía y declararé allí y cuando concluya se sabrá sobre este tema”, indicó.

En donde no se quedó callado fue cuando se le preguntó si había regalado relojes Rolex a dos miembros del Poder Judicial de Huamanga. “Nunca hice regalos a esas personas. Si lo hubiera hecho hoy estarían presos ellos y yo. Es una leyenda urbana de mis adversarios políticos. Me podrán decir cualquier cosa, corrupto, no”, dijo el gobernador, al que también se le cuestionó por su apoyo a la presidenta Boluarte durante las protestas y no reclamarle por la muerte de 10 personas.

DOS CITACIONES MÁS

Oscorima debe afrontar esta semana dos citaciones más. Hoy su abogado acudirá a la Fiscalía para exhibir el Rolex que la presidenta lució por largos meses y que el último viernes aseguró le había prestado. El jueves 11, la autoridad regional se presentará en una audiencia de solicitud de apercibimiento judicial en su contra solicitada por el Ministerio Público por incumplir con el registro de control biométrico.

Esta medida se le impuso cuando se le dictó comparecencia restringida en el proceso que se le sigue por el caso Obrainsa, donde se le investiga por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho.

COMPLICADO

Las distintas versiones y su actitud de ampararse en el silencio podrían comprometer aún más a Oscorima. El penalista Andy Carrión no descarta que sea incluido en las investigaciones y hasta que se le detenga preliminarmente.

“Creo que existe un riesgo, diría que inminente, en la investigación que se le sigue a Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito no solo por esta confusión en sus propias declaraciones, sino porque creo que existen suficientes elementos en rigor para incluirlo. Ese comportamiento errático de Oscorima también en ocasiones es interpretado por la Fiscalía como un ánimo obstruccionista de la investigación, que tranquilamente podría ameritar una eventual detención preliminar. Pero para eso no solo tiene que concurrir lo mencionado sino, además, algunas evidencias en su contra que, yo creo, que ya la Fiscalía sí las tiene”, explicó Carrión para Perú21.

En la sesión, Oscorima aseguró no tener ninguna sentencia condenatoria en la actualidad. Dijo que en 2015 fue sentenciado injustamente solo “por adquirir maquinarias para defenderse de los embates de la naturaleza”. También se desmarcó de Esperanza Rojas, su aliada política, beneficiada con un millonario contrato por los Juegos Bolivarianos. “La licitación estuvo a cargo de Legado, mi gobierno no intervino en esto. Y yo a ella no la veo hace años”, se defendió.

