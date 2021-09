A Nadine Heredia sí se le conoce como ‘la jefa’ al interior del gobierno. El programa Panorama presentó correos entre funcionarios de la sede del Ejecutivo que confirman lo señalado hace algunos días por el exsegundo vicepresidente de este régimen, Omar Chehade, sobre la denominación que le otorgan a la primera dama.

El informe señala que, desde inicios de la administración humalista, la esposa del presidente Ollanta Humala dio órdenes a funcionarios que en la práctica trabajaban para ella y para su imagen, como Roxana Altuna –ex pareja del detenido Martín Belaunde Lossio–, Jorge Salazar y Rocío Calderón Vinatea, todos ellos con sueldos públicos para el servicio de Heredia sin que nadie diga nada.

En uno de los correos, Altuna escribe a otros funcionarios: "Chicos, indica 'la jefa' que por favor trabajen redes que es donde tiene que responderse".

En otro de los e-mails mostrados, el funcionario de prensa Marcelo Puelles escribe a Blanca Rosales: "Desde temprano veníamos coordinando una actividad de la primera dama para mañana en Trujillo. 'La jefa' iba a participar en el lanzamiento de programas del Minedu y el Minsa 'Kioskos escolares y saludables'".

En un correo de la ex secretaria de prensa de Palacio Randa Musallam, se lee: "Lote 88 últimas coordinaciones. El vuelo de nosotros está programado para las nueve y el de la jefa a las 9:30, en el de la jefa va el resto del equipo de prensa".

ADVERTENCIAEn el programa, Chehade insistió en que ofrecerá las pruebas a cualquier autoridad, que demostrarían que Nadine Heredia incurrió en usurpación de funciones.

Para ello, mostró una comunicación que sostuvo, en chat, con la primera dama, el 27 de julio de 2013, donde ella le dice: "Estoy terminando de escribir el discurso presidencial de mañana".

Luego de esto, Chehade no dudó en responsabilizar "de lo que suceda a mi integridad física y a la de mi familia a la señora Heredia y a su entorno particular, porque es obvio que no se van a quedar quietos".

TENGA EN CUENTA

En el informe se hizo referencia al equipo de tuiteros que hay en Palacio de Gobierno al servicio de la primera dama para contrarrestar las denuncias periodísticas.