Ollanta Humala está preocupado por aplazamiento del Tribunal Constitucional 

Después de que el Tribunal Constitucional postergara para el 26 de abril el debate sobre admitir o no el hábeas corpus interpuesto por el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para revocar la orden de prisión preventiva, el ex mandatario expresó su preocupación por el aplazamiento.

"Recibimos con preocupación este nuevo aplazamiento en la decisión del Tribunal Constitucional. Más aún cuando lo que discute no es un tema administrativo sino la libertad de dos personas y la defensa de derechos constitucionales", escribió Ollanta Humala en Twitter.

El debate fue postergado para esperar la presencia del magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, quien está de viaje. En la sesión participaron el presidente del TC, Ernesto Blume, y los miembros María Elena Ledesma, José Luis Sardón, Augusto Ferrero, Carlos Ramos y Manuel Miranda.

Humala también hizo hincapié en que el Tribunal Constitucional debe ser un "termómetro" de la democracia y calificó la prisión como un "abuso".

"Se habla de apurar acusaciones y que un fallo a favor generaría precedentes jurídicos, pero eso solo busca presionar y tapar el abuso de la prisión preventiva. El TC siempre debe ser un termómetro de nuestra democracia y de la independencia de los poderes del Estado", acotó Ollanta Humala.



El ex presidente y Nadine Heredia, cumplen 18 meses de prisión preventiva desde julio del año pasado por, supuestamente, haber recibido 3 millones de dólares de parte de la constructora de Odebrecht.