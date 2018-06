El ex mandatario Ollanta Humala acudió finalmente ayer a la comisión Lava Jato del Congreso, pero su participación fue accidentada por los tensos encuentros que tuvo con algunos parlamentarios.

La diligencia se trabó al inicio, cuando el ex mandatario se negó a responder interrogantes del legislador aprista Mauricio Mulder, quien lo criticaba por haber recibido US$3 millones ilícitos de Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2011, y de haber agradecido el aporte a los empresarios brasileños.

“Hemos llegado a un clima que no es el adecuado, quiero que se disculpe el congresista. Si no lo hace, no voy a responder a sus preguntas”, sostuvo el ex jefe de Estado. Mulder, por su parte, se negó a atender el reclamo porque consideraba que no había faltado el respeto.

En las primeras cuatro horas, Humala solo había contestado preguntas relativas a la concesión del Gasoducto del Sur a Odebrecht, uno de los seis temas que se le habían planteado en la convocatoria.

Sobre ello, el ex presidente dijo que en su gestión no se incrementó la inversión de la obra, y que la concesionaria Kuntur, en 2011, “pedía al Estado S/1,300 millones” para iniciar con la ejecución.

Aseguró, en esa línea, que eso era “un acto doloso”, por lo que su gobierno convocó a un nuevo concurso, que finalmente ganó Odebrecht. Indicó que no hubo alguna irregularidad en esa adjudicación y que “siempre se respetó la ley”.

Por el contrario, insistió que el Gasoducto y la dudosa obra de la Línea 2 del Metro de Lima –la que se ha cuestionado por presuntos sobrecostos– deben culminarse.

Humala se negó a responder preguntas que abordaran hechos fuera de su periodo de gobierno y que, además, involucraran la investigación que se le sigue en el Ministerio Público por los presuntos millonarios aportes que habría recibido.