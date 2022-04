Los mineros del campamento de Cuajone están dispuestos a tomar –por sus medios– las válvulas de agua potable del reservorio de Viña Blanca para restablecer el servicio si el Ejecutivo no publica la resolución con los acuerdos entre el sindicato de trabajadores de Southern Copper y los comuneros de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, en Moquegua.

El último jueves, el sindicato dio un plazo de 24 horas para que la comunidad libere las válvulas bloqueadas “o habrá consecuencias”. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Southern, Adrián Mamani, lamentó que el Gobierno “no tenga la voluntad política” para solucionar el conflicto social en la mina Cuajone, donde desde hace casi 50 días grupos de comuneros cortaron el servicio de agua en protesta a la actividad minera.

“Me parece que no hay voluntad política para solucionar este problema. El premier ha sido déspota y arrogante con nosotros. No nos ha escuchado a nosotros y tuvimos que abandonar la sala porque no quiso escucharnos”, declaró.

La promesa de la PCM

Ante las alarmas de un posible enfrentamiento entre los mineros y comuneros de la zona, el prefecto de Moquegua, Edgar Rea, adelantó que la Presidencia del Consejo de Ministros se comprometió a publicar hoy los acuerdos de la última mesa de diálogo.

“El jueves los trabajadores hicieron una protesta desde las instalaciones de Southern, diciendo que irían a Viña Blanca pero finalmente quedó ahí no más. Tanto la empresa como los comuneros están presionando a la PCM, la cual ha dicho que ya trabajó la resolución con las sugerencias de ambas partes y a más tardar mañana (hoy) debe ser publicada en El Peruano. De ser así, la comunidad liberará el agua y la vía férrea”, explicó a Perú21.

En tanto, desde la PCM aseguraron en un comunicado que “el Ejecutivo está impulsando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por la comunidad y la empresa”.

Tenga en cuenta

“Somos 5 mil trabajadores directos e indirectos y tenemos nuestras familias aquí. Hay un hospital que ya colapsó. A los colegios no están asistiendo los niños ni a los jardines, la falta de agua tiene en caos al campamento”, dijo Adrián Mamani.

