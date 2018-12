La Comisión de Ética del Congreso, presidida por Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), aprobó por unanimidad la recomendación de suspender por 120 días al legislador fujimorista Moíses Mamani por denuncia de tocamientos indebidos a una aeromoza de Latam en el vuelo de Juliaca a Lima, el 14 de noviembre último.

Janet Sánchez se mostró satisfecha por los resultados de la Comisión y agradeció la presencia de la aeromoza Lana Campos por contar directamente su testimonio en una sesión reservada.

La aeromoza contó que tuvo miedo, se congeló y huyó. "Mi reacción fue congelarme y gritar: 'señor, ¿qué le pasa?' en la cabina del avión, porque no había nadie más parado. Él era el único. Sentí (que me tocó) de la cintura hasta abajo y grité y me fui corriendo a la cabina de mando", dijo en entrevista con Punto Final.

CAMINO AL DESAFUERO

​

En ese contexto, fuentes legislativas indicaron que la suspensión por 120 días a Mamani sería “la menor” de las sanciones. “Aquí no hay solo una falta ética, sino un delito que tendrá que ser sancionado penalmente previo desafuero”, señalaron. Agregaron que en el caso de Ética, la recomendación responde a la gravedad de la falta, la actitud asumida por Mamani de negar los hechos y las contradicciones en su testimonio ante la comisión.

AL MINISTERIO PÚBLICO

El expediente será derivado al Ministerio Público y a la Subocimisión de Acusaciones Constitucionales. Además, el 27 de noviembre la Octava Fiscalía del Callao solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Moíses Mamani.