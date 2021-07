La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, bajó a su escaño del Pleno y como congresista del Frente Amplio expresó que la decisión del Poder Judicial es cuestionable, empero, debe ser respondida por los canales procesales correspondientes.

“Me parece una decisión cuestionable que tiene una clara injerencia de una de las atribuciones del Congreso. Nos parece que adolece de motivación, no ha valorado el principio de separación de poderes. Es una decisión que genera un precedente peligroso para la labor del Congreso. Eso se defiende”, aseveró.

Vásquez expresó que ante esta decisión del Poder Judicial, corresponde responder por las vías procesales de ley dado que existe el control constitucional de poderes.

“Se defienden (los fueros) usando los recursos legales, no pasando sobre él. No desacatando los mandatos judiciales porque estamos jugando con el estado de Derecho. El Poder Legislativo no está exento del control (constitucional)”, aseveró Vásquez.

En ese sentido, la parlamentaria representante de la región Cajamarca djio que “me ratificó en la necesidad de defender el fuero parlamentario”, empero, expresó que el mandato imperativo no significa que “no cumpliremos decisiones judiciales”.

Sus manifestaciones se dieron durante el debate en el Congreso para tomar una decisión sobre la respuesta que darán al PJ sobre la medida cautelar. Tras ello, iniciará el debate para elegir a nuevos magistrados del TC.

VIDEO RECOMENDADO: