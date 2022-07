El ministro del Interior, Willy Huerta, señaló que ha solicitado informes sobre los trabajos del equipo de trabajo liderado por Harvey Colchado para la captura de los prófugos de la justicia y que según esta información, los operativos tuvieron “resultados negativos”.

“He tenido comunicación por teléfono con Colchado para que me dé un informe sobre la búsqueda, ubicación y captura de estas personas [los prófugos], en ese dice que se ha trabajado policialmente con diligencias como allanamientos de inmuebles pero con resultado negativo. De igual manera, preocupados con esta situación el día martes en la noche les pregunté y conversamos con el comandante general de la Policía Nacional sobre esta preocupación de la captura y me dijo que se viene trabajando arduamente en la materia”, afirmó.

Sus declaraciones se dieron en el marco de su participación en la comisión de Fiscalización, en la que fue citado sobre las acusaciones hechas por su antecesor en el cargo, Mariano González quien aseguró que el presidente Pedro Castillo obstruía la acción de la justicia por oponerse al equipo especial que conformó para la captura de prófugos de la justicia como Juan Silva y Bruno Pacheco.

Al respecto, reiteró que este equipo no solo será respaldado sino fortalecido, a fin de que pueda tener resultados en un plazo breve.

“He tomado la decisión de que debe seguir [el equipo] no solo se va a mantener sino que se va a reforzar logísticamente, con personal y todas las facilidades para los requerimientos de los pedidos por la justicia”, añadió.

