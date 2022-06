“En ningún momento en mi gestión hay un solo dicho, una sola orden, una sola muestra de que se ha querido esconder a alguien”. Así respondió ayer en el Congreso el titular del sector Interior, Dimitri Senmache, quien dejó en claro que no va a renunciar a su cargo tras la sonada fuga del exministro de Transportes Juan Silva, investigado por organización criminal y todavía con paradero desconocido.

Senmache acudió ayer por la mañana a la Comisión de Fiscalización, en una sesión que se prolongó por casi dos horas. “No lo he pensado (renunciar)”, remarcó ante los parlamentarios.

El ministro del Interior se defendió e insistió en sacar cuerpo sobre la fuga del amigo del presidente Pedro Castillo. Apuntó al Ministerio Público por demoras y supuestas filtraciones que habrían permitido escapar al amiguísimo del mandatario. Senmache indicó que el Fiscal de la Nación también debería ser citado al Congreso para señalar “cuánta responsabilidad tienen en esta situación”.

“No puedo aceptar una responsabilidad que no me compete, cuando es el Ministerio Público el director y el ejecutor de las investigaciones; el que debería mantener todo este procedimiento en reserva”, aseveró, al cuestionar, por ejemplo, la difusión de la transcripción de un audio en el que se escucha que Silva habría recibido “cien grandes” de parte del empresario Zamir Villaverde.

Silva y Castillo, amiguísimos. (Foto: Facebook)

“Si ya el Ministerio Público tenía antes del 26 (de mayo) todas esas evidencias, en lugar de solicitar una medida como la videovigilancia, ¿por qué no solicitó al juez la medida de allanamiento, descerraje y captura de esta persona?”, cuestionó Senmache.

Justamente, el ministro hizo incidencia ayer en dos aristas para evitar asumir responsabilidades: que la Policía es un “brazo operativo” y que el encargado y conductor de las investigaciones es la Fiscalía; y que la videovigilancia “es un proceso inmóvil” y que no es igual a seguimiento.

“(La Policía) no hizo el seguimiento porque no podía hacerlo dado que no se enmarca dentro del pedido del procedimiento de videovigilancia (requerida por la Fiscalía). Si la Policía sigue a alguien sin una orden, está violando derechos”, se excusó.

La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía recién reportó a Silva el 4 de junio como “no habido”, según la cronología de hechos presentada ayer en el Congreso.

Y Senmache manifestó que la orden de detención preliminar contra el exministro Silva le fue notificada formalmente a la Policía dos días después de ser emitida por el juzgado, el 6 de junio, incidiendo en que sin una orden no podían accionar.

El ministro aseguró que actualmente se encuentran “utilizando toda la capacidad que tiene la Policía” para ubicar a Silva y a los otros miembros del círculo de confianza de Castillo; y que “si lo pudiéramos ubicar hoy mismo, lo haríamos. No es tan simple”.

“A ninguno de ellos tenemos temor de detenerlos”, indicó en otro momento de su intervención.

COCINAN MÁS CAMBIOS

Senmache quien se estrenó como ministro cortándole la cabeza a Vicente Tiburcio, entonces comandante general de la Policía y que estaba cerca de capturar a Bruno Pacheco, anunció más cambios en la PNP.

El ministro del Interior sostuvo una reunión con el comandante general de la Policía, Luis Vera, el último lunes en Palacio de Gobierno. “(¿Qué temas trataron?) Temas justamente de la Policía. Va a haber cambios en la Policía y eso es lo que hemos tratado”, adelantó en el Congreso, pero no brindó mayores detalles.

Sus ingresos a Palacio, además, se dieron justamente cuando ya había un pedido de detención contra Silva, pero aseguró que no se abordó este tema. En estas reuniones también participaron el jefe de la Digimin y el jefe de la DINI, organismos de Inteligencia del Estado que no alertaron sobre eventuales fugas, pese a lo evidente.

NO CONVENCIÓ

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, cuestionó justamente que Senmache no haya querido asumir “ninguna responsabilidad administrativa y menos política”, y alertó de falencias en sus respuestas.

“El ministro del Interior responsabiliza de todos estos actos irregulares al Ministerio Público. (…) No quiere asumir ninguna responsabilidad política frente a estos actos que lamentablemente una vez más están destruyendo la imagen de la Policía”, criticó.

Ventura dijo que se evaluará invitar al fiscal de la Nación para que brinde su versión.

TENGA EN CUENTA:

La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) cuestionó que organismos de Inteligencia como la DINI no hayan alertado sobre eventual fuga de Silva.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que se remitirá un informe al presidente de la Comisión de Fiscalización respondiendo las afirmaciones realizadas por el titular del sector Interior. Ello ocurrirá en las próximas horas.

