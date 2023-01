A dos semanas de la reanudación de las manifestaciones en regiones del país, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, pidió disculpas por si en “algún momento” desde el Ejecutivo habló sobre “vandalismo” o “terrorismo” para referirse a las protestas de forma generalizada.

El abogado recordó que el derecho a la protesta, acatadas desde diciembre del año pasado por un sector de la población, “son completamente legítimas” y que el problema son los grupos de “violentistas” que deslegitiman los reclamos de la ciudadanía.

“Ofrecer disculpas a la opinión pública si es que en algún momento se habló de manera generalizada de vandalismo, terrorismo. Acá hay que ser claros, hay mucha gente que ha venido a protestar de manera legítima; sin embargo, ha habido violentistas que han desvirtuado estas protestas”, declaró esta mañana a RPP.

Al ser consultado sobre el pliego de reclamos de los protestantes al sur del país, en regiones como Puno, Cusco, Arequipa y Tacna, en los que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso, el ministro Tello afirmó que la gente ha salido a las calles al percibir las promesas incumplidas de gestiones anteriores.

“Acá hay personas que están reclamando porque han sentido – no de la gestión de Dina Boluarte, que tiene algo más de un mes – que hemos tenido una serie de gobiernos que han dejado una serie de sectores descuidados, que no se han cumplido promesas hechas en regiones y han dejado a la gente con la desilusión de que el político no cumple con sus promesas”, indicó.