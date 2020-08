El ministro del Interior, Daniel Urresti, protagonizó esta mañana un incómodo incidente con un periodista de RPP luego de que este le preguntara respecto de qué estudios había hecho su portafolio para sustentar la propuesta de prohibir el uso de lunas polarizadas en vehículos particulares.

"No te preocupes, te veo preocupado. ¿Tienes lunas polarizadas? Preferible de lejos, no te confunden con otro cabeza blanca, no te detienen por eso", comentó Urresti en tono sarcástico.

Enseguida el reportero Carlos Villarreal le pidió respeto al ministro ante su desatinado comentario. "Por favor, le pido que no me falte el respeto. Le estoy preguntando de buenas maneras", dijo este. El ministro contestó: "Es una broma".

Esta no es la primera vez que Urresti responde de mala manera a un hombre de prensa ante un cuestionamiento incómodo. Antes calificó a otro colega como "prospecto de periodista".

En su presentación ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de esta semana, Urresti también tuvo frases impertinentes contra el legislador Heriberto Benítez. "Le pediría que se calme o denle una valeriana", expresó en aquella ocasión.