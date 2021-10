La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, dijo estar “convencida” que la convocatoria a una Asamblea Constituyente que se encarga de redactar una nueva Constitución “es necesaria” en el país y la calificó de “importante y vital”.

En declaraciones a Exitosa Noticias, recordó que un escenario similar se viene dando en Chile y “eso no ha significado que se cierre el Congreso o que se vayan las inversiones”.

“Cuando les hablas de una Asamblea Constituyente de carácter democrático dicen: no. (...) Una Asamblea Constituyente tiene que venir del consenso nacional y hay una recolección firme en todo el país para que se pueda dar una constituyente”, señaló.

“Si me preguntas mi posición, yo lo saludo, me parece importante y vital. Estoy convencida que una Asamblea Constituyente es necesaria. Se ha dado en Chile y no ha significado que se cierre el Congreso, o que se vayan las inversiones o todos los cucos que nos ha querido sembrar la derecha”, agregó.

Asimismo, la titular del MTPE remarcó que los 130 congresistas “no pueden estar por encima de lo que manda el pueblo, porque este es el poder constituyente y a él” se deben.

“Si es una prioridad de carácter nacional, me parece que sí y no tiene por qué impedir el trabajo que se venga haciendo con las carteras ministeriales y tampoco tiene que impedir el trabajo que se viene realizando desde el Gobierno”, sostuvo.

Finalmente, la titular del MTPE dijo que el Ejecutivo está haciendo todos los esfuerzos para tender puentes de diálogo con todas las bancadas del Congreso, pero sin dejar de lado el hecho que son un Gobierno de izquierda.

