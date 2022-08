Para el exministro de Agricultura, Milton Von Hesse, hay dos caminos: “anular el proceso de fertilizantes y convocar a una cuarta compra con reglas transparentes“ ó darle oportunidad al segundo postor. Todo dependerá de las investigaciones de la Contraloría.

“No necesariamente las cosas que se hacen rápido se hacen bien y aquí claramente de acuerdo al informe de Contraloría no se ha tenido la pertinencia de revisar a la empresa ganadora, porque no presentó sus estados financieros, y claro, no los presentó porque es una empresa que está recién constituida hace un año. No habría tenido ni las espaldas financieras, ni técnicas que es lo que se requiere en este proceso”, indicó.

¿Qué debe de pasar ahora?

“Se puede ir por dos caminos, en función a lo que recomiende Contraloría. Uno, es anular la buena pro al primero y adjudicarle al segundo, pero claro, tendrían que ver si el segundo cumple con todos los requisitos. Y sino al tercero, esa es una ruta. El segundo camino debería ser retrotraer todo, anular todo y empezar de cero, pero el tiempo sería más largo. Si se va a retrotraer todo, tendrían que modificar el decreto de urgencia y se tendría que esperar un par de meses para hacer una cuarta compra con otras reglas de juego más transparente”, añadió.

Sobre si la adjudicación estuvo dirigida dijo lo siguiente:

“En el Perú todo puede pasar pudo haberse recomendado es una posibilidad. Al inicio me daba buena espina porque convocaron al MEF y a la Cancillería. Ahora la Contraloría tendrá que ahondar las investigaciones. Si hubiera habido algún tipo de discrecionalidad (recomendación a un postor) habría que sancionarla fuertemente”, concluyó.

