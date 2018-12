La congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) negó que su bancada haya hecho un pedido para que la sesión extraordinaria de mañana, en la cual se votará la posible suspensión por 120 días sin goce de haber a su colega Moisés Mamani, sea reservada.

Dijo creer, en esa línea, que no correspondería que el pleno de mañana tenga esta característica.

"Yo recién me he enterado cuando he venido a tu programa, yo no sé quién lo está proponiendo. Nosotros [FP] no hemos pedido absolutamente nada, yo me imagino que si es reservada o no, en Junta de Portavoces tendrán que debatirlo y argumentar por qué tendría que serlo" sostuvo en una entrevista con RPP.

Vea también Christian Sánchez Reyes renunció a su cargo como ministro de Trabajo

"La sesión inicia con los hechos y de las pruebas que la presidente de la Comisión de Ética tiene que sustentar en su informe y luego, posteriormente, le corresponde a Moisés Mamani dar su defensa y argumentar", señaló.

Salazar aseveró que en el fujimorismo saben que mañana "tienen que dar un mensaje claro" con su votación respecto a una posible sanción a Moisés Mamani.

"Tenemos que dar un mensaje claro a la población", indicó.

Horas antes, la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) advirtió esta noche de un posible pedido para que Sánchez consideró que acceder a este posible pedido sería un "gran error" por parte del Parlamento.

Vea también Sánchez advierte de posible pedido para que sesión de mañana sea reservada

Como se recuerda, el miércoles por la mañana la Junta de Portavoces decidió por mayoría convocar a un pleno extraordinario para este sábado 8 de diciembre a fin de debatir el informe final de la Comisión de Ética sobre la denuncia por tocamientos indebidos contra Mamani.

Así lo anunció el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien previamente convocó “de manera inmediata” a la Junta de Portavoces ni bien se inició la sesión plenaria de este miércoles.

TE PUEDE INTERESAR: