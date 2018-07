Milagros Salazar cuestiona a ministro Vicente Zeballos por no reconocer a su hija en 24 años

Vicente Zeballos no cumple ni un día en el Ministerio de Justicia (Minjus), pero ya tiene algo en su contra. ¿Qué es? Su pasado. Así lo hizo saber la legisladora Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular (FP), para quien la designación del ex oficialista en dicho sector es “por lo menos una interrogante”.

La fujimorista recordó que el ahora titular del Minjus no reconoció a su hija durante 24 años. “Yo desconocía el tema, me he enterado por los medios y esto me hace preguntarme: ¿Ese es el ministro de Justicia que queremos? ¿Justo en estos momentos? ¿Justo ahora qué queremos dar muestras de transparencias?”, declaró a Perú21.

Lamentó, además, que este tipo de situaciones sea “el común denominador de lo que pasa en el país”. “Hay miles de mujeres que han presentado denuncias ante el Poder Judicial para la manutención de sus hijos y por años no las atienden. Tener un ministro con ese antecedente, por lo menos llama a decir ‘qué pasó acá’. Esta situación se puede polarizar”, comentó.

“Esperemos que sea severo, para que los padres no sean como él, que después de 24 años firmó a su hija, y ni siquiera fue voluntario, sino por presión ya que era congresista”, argumentó.

Por último, Salazar indicó que es “respetuosa de las decisiones del presidente Martín Vizcarra”. “Él (en referencia al jefe de Estado) asumirá los activos y los pasivos. Yo espero que el ministro, su experiencia personal, la utilice en algo positivo para que, en el menor tiempo posible, todas las denuncias de reconocimiento de paternidad, sean lo prioritario en su agenda”, acotó.