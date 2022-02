La congresista Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, consideró que el sueldo que percibe como parte del Poder Legislativo no es suficiente para pagar los aportes partidarios y otras obligaciones que tienen como hipotecas o universidades.

En una entrevista que brindó a Nacional TV este miércoles 2 de febrero, la legisladora indicó que es falsa la imagen de que los congresistas entran al cargo para amasar riquezas.

“No es que uno entra al Congreso para tener un super sueldo. Hay profesionales que dejan literalmente de ganar un buen ingreso para estar en el Congreso. El Congreso no te hace millonario, te da un sueldo para vivir pero si tienes que pagar universidad, hipoteca de tu casa, no alcanza”, aseveró.

Milagros Jáuregui estimó que deberían ganar 15 mil soles netos. (Nacional TV)

Jáuregui de Aguayo consideró que el sueldo que perciben de 15.500 soles debería ser neto, luego de los descuentos que se les aplican a todos los salarios.

“Al congresista no le dan gasolina, no le dan auto, no le dan canasta navideña, no le dan chofer como dicen. Nosotros tenemos que pagar todo, así que no es cierto que el congresista tiene muchísimo dinero. Sí, 16 mil, claro, son 15.500 pero con todos los descuentos llega casi a 10 mil soles y de eso tienes que dar aportes al partido, tienes otras responsabilidades. Al final, tienes que comer”, detalló.

“Debería tener un buen sueldo. Si son 15 mil, que reciba los 15 mil pero en realidad no recibe 15 mil, recibe 10 mil. [Asumo que está planteando que se gane 20 mil soles, ¿estaría bien?] Para todos los gastos que hace un congresista, yo diría que sí, porque es un cargo muy importante y es un cargo muy relacionado a la gente. La gente espera que los ayudes, siempre te piden para pagar hospital, para pagar medicinas”, añadió la legisladora.

