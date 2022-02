Tras su aprobación en la Comisión de Educación, el el dictamen del Proyecto de Ley N° 904, impulsado por la bancada de Renovación Popular, llegó a la agenda del Pleno del Congreso. La medida propone la revisión del material y textos escolares a cargo de determinadas organizaciones “pro familia”.

Asimismo, la propuesta, que busca sancionar a funcionarios y suspender la difusión de textos, que afecta directamente al currículo escolar que ha impulsado el Ministerio de Educación desde hace algunos años.

Como defensora del dictamen, la congresista María Jáuregui hizo referencia a los motivos por los cuales han impulsado la aprobación del documento en el grupo de trabajo. Para la legisladora, fiel defensora del colectivo ultraconservador ‘Con mis hijos no te metas’, los padres deben estar a cargo de la revisión de contenidos en los textos escolares.

“Nuestros hijos no le pertenecen al Estado; nuestros hijos nos pertenecen a nosotros, sus padres. Hay que dejar que todo ser humano crezca y se desarrolle de una manera natural”, indicó visiblemente incómoda en conferencia de prensa.

Además, demostrando su rechazo al currículo escolar, que promueve la igualdad entre niños y niñas en etapa escolar, la parlamentaria indicó que “un niño de 5 años no necesita saber qué es sexo anal, no necesita saber de que puede experimentar con su cuerpo”.

En esa línea y anulando la diversidad de género, Jáuregui se animó a recomendar que “dejemos que el ser humano crezca saludablemente porque queremos que el Perú tenga ciudadanos sanos y no una nación llena de personas sexualmente confundidas”.

El Proyecto de Ley N° 904 tiene como autor al congresista de Renovación Popular, Esdras Medina, que también pertenece al colectivo ‘Con mis hijos no te metas’. El impulsor de la medida también aseguró que “el padre ha procreado a su hijo y no puede permitir que le enseñen cosas que no quiere”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Avelino Guillén, renunció hoy al cargo de ministro del Interior, luego de esperar por semanas que el presidente Pedro Castillo respaldara su lista de cambios en la Policía Nacional. Conversamos con el exministro del Interior Rubén Vargas.