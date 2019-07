Araoz sobre reforma política: Si no se cumple plazo, no está escrito que se niega la confianza

La vicepresidenta Mercedes Araoz sostuvo que "no cree" que en caso de que el Congreso no cumpla con el plazo fijado para la aprobación de los seis proyectos de reforma política, eso pueda considerarse como una negativa a la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo.

“(¿Se podría tomar como negativa de confianza?) No creo porque no está constitucionalmente escrito en la Constitución. (El Congreso) Da la confianza sí o no. Ahora, él ( Martín Vizcarra) podría plantear otra confianza, pero yo creo que el presidente no está buscando eso”, afirmó la parlamentaria.

No obstante, Mercedes Araoz se mostró a favor de ampliar la legislatura si todos los proyectos de reforma no llegan a ser debatidos en el Pleno del Parlamento a más tardar el próximo jueves 25 que termina la legislatura ampliada.

“Si hay que extender el plazo de la legislatura para que continúe o hacer una legislatura corta de agosto a setiembre o después cortarla y volver a otra legislatura, lo haremos, con tal de tener el consenso y poder cumplir con estas normas que son necesarias para el desarrollo de tener unas elecciones donde tengamos participación activa de la ciudadanía”, manifestó.

La vicepresidenta precisó que trabajarán hasta “el último minuto” en el debate y aprobación de cada uno de los proyectos, ya que son leyes que al cambiar la Constitución “no se pueden hacer sin meditarlas adecuadamente”.

CASO ODEBRECHT

En otro momento, Araoz se pronunció en contra del pago de más de S/520 millones a la constructora Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

“¿Por qué nosotros tenemos que pagarles por la venta de Chaglla? ¿Qué quieren, que les paguemos su capital riesgo? A mí me parece que no, definitivamente no”, dijo.