El abogado constitucionalista Lucas Ghersi, quien durante el gobierno de Pedro Castillo fue el rostro del grupo que buscaba firmas para la asamblea constituyente, conversa con Perú21 TV para analizar el mensaje a la nación de Dina Boluarte.

¿Qué le dejó el mensaje de Dina Boluarte?

Fue muy largo, un poco aburrido, un poco tedioso, pero pese a todas esas características, es un mensaje muy profesional y al mismo tiempo de los mensajes más constructivos que hemos escuchado todos los peruanos el 28 de julio en los últimos años. Cuando digo que es aburrido, digo que es refrescantemente aburrido. No hemos escuchado ninguna propuesta demagógica del referéndum, ninguna propuesta golpista, ninguna propuesta que vaya contra la institucional, ninguna segunda reforma agraria, nada que sea populismo o que busque ganar aplausos irresponsablemente desde la platea. Hemos escuchado un discurso solvente, con muchos datos y con propuestas de fondo. Además hemos escuchado a Dina Boluarte tener una mano extendida de reconciliación a todos los peruanos. Con sus defectos y características, yo pienso que fue un discurso muy solvente.

¿Hizo bien Dina Boluarte en pedir perdón?

Yo creo que fue un error. Uno pide perdón cuando se ha equivocado. Si la posición de Dina Boluarte es que no se ha equivocado, no ha debido pedir perdón. Si lo hizo, tiene que decir por qué se disculpa. Si está aceptando responsabilidad, tiene que decir qué cosa ha hecho ella que cree que tiene que pedir perdón. Ahí pecó de debilidad. Debió decir que se investigará cada muerte, que hay que investigar la reconciliación, hizo muy bien en criticar el intento golpista de Pedro Castillo y con mucho coraje deslindó del gobierno anterior. ¿Acepta ella que es ‘Dina asesina’ que mandó a mandar a la gente? Como no lo es, no debió pedir perdón. Ese fue el error más grande, el peor error de todo el discurso presidencial.

¿Cómo ve la propuesta de Boluarte en cuanto a la bicameralidad?

Sería algo muy positivo para el país, porque la bicameralidad permite tener menos dedocracia y más meritocracia. La cámara baja se encarga de hacer proyectos de ley. La cámara alta revisa los proyectos de ley y los nombramientos de funcionarios públicos. Hoy en día todos los funcionarios son nombrados a dedo. El jefe de Sunat a dedo, el de Sutran también es nombrado a dedo, los directores de la Superintendencia del Mercado de Valores, es nombrado a dedo.

Si nosotros tuviésemos el Senado, podríamos establecer que todos los cargos importantes, son nombrados por el presidente, ratificados por el Senado. En ese estado de cosas, yo ya no puedo poner gente improvisada, corrupta que me aportó a la campaña porque el Senado tendría que ratificarlo.