Mauricio Mulder: "El presidente Kuczynski es un escollo para el país"

La transcripción de la declaración que Marcelo Odebrecht brindó en Brasil a los fiscales peruanos el 9 de noviembre de 2017, sobre los aportes que su constructora habría realizado a las campañas electorales de políticos peruanos, ha generado diversas reacciones en la esfera política.

Para Mauricio Mulder , integrante de la comisión investigadora del caso Lava Jato del Congreso, el testimonio del ex mandamás de la firma brasileña –que también implica al líder aprista Alan García – “es una declaración confusa y contradictoria” que tendrá que ser contrastada con el dicho de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú.

¿El testimonio de Odebrecht es determinante para las investigaciones contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, los ex mandatarios Alan García, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, así como para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori?

Para mí no hay ninguna sorpresa en relación a lo que ya hemos leído. Es una declaración confusa. No hay ningún rigor judicial. No permite ninguna certeza para la investigación y toda se la manda a Barata. Solo trata de salir del paso para tener beneficios judiciales. No creo que haya dicho toda la verdad.

¿Por qué no cree en su versión?

Se trata de una declaración bastante informal y sin ningún detalle. Me da la impresión de que Odebrecht se está burlando de los fiscales peruanos.

¿Burlarse de los fiscales peruanos? ¿A qué se refiere?

Se contradice en sus afirmaciones. Dice que apoyó a los candidatos presidenciales, luego que no. Ni siquiera tienen el nivel de una conversación porque debería haber mayores elementos de juicio. Barata tendrá que responder con pelos y señales.

En una parte del interrogatorio asegura que apoyó al ex presidente Alan García...

No dice ni con cuánto ni cómo. Por ejemplo: en hacer el Cristo (del Pacífico, en Chorrillos) es una manera de decir ‘nosotros apoyamos a Alan García’. Todo está en el terreno de la especulación.

¿Usted cree en la inocencia del ex presidente García?

Yo creo en lo que él dice, en el sentido de que no se vende. Y lo creo porque lo he escuchado cuando era presidente y durante la campaña electoral diciendo reiteradamente el cuidado que se debía tener en cada uno de los manejos de carácter económico en los que estaba implicado el Gobierno, los ministros y las campañas electorales. No hay ningún tipo de evidencia, ni señalamiento. Ni menos prueba de pago de alguna coima.

En el caso de Humala, Odebrecht sí lo confirma y dice que autorizó los US$3 millones para su campaña electoral...

En el tema de Humala, ya hay un relato contundente y pormenorizado de parte de Barata. Incluso ya hay una prisión preventiva. Me pregunto: si el señor Barata dio relatos detallados de Humala y Toledo, ¿qué razón hay para no dar un relato similar contra Alan García? No lo ha hecho.

¿Usted, que integra la comisión Lava Jato, cree que la situación de Kuczynski se complica con lo dicho por Odebrecht?

Hay una complicación también porque no hay precisión en su dicho. El ex ejecutivo de Odebrecht en Perú tiene que esclarecer en qué fecha fue contratado (PPK) como consultor. ¿Fue premier o ministro en esa época? ¿Cuál fue la modalidad de pago? También es importante el detalle (que se lee en la transcripción de Odebrecht) de cómo se convirtió en ‘una piedra en el zapato’ para en un futuro dejar de serlo. Hay que tener en claro que la información que se tiene del presidente no ha venido de ninguna colaboración eficaz, sino de la misma empresa Odebrecht.

Kuczynski se comprometió a entregar información a la comisión Lava Jato sobre sus movimientos bancarios vinculados a Westfield Capital y First Capital. ¿Ya cumplió?

Estamos a la espera de que nos envíe la documentación que se comprometió a entregar. Solo lo dijo para la tribuna y está esperando que la gente se olvide.

El analista político Diethell Columbus considera que Kuczynski debe renunciar a la presidencia y que Martín Vizcarra tome la posta. ¿Coincide con esa opinión?

Eso es algo que estábamos buscando con el tema de la vacancia. A estas alturas, eso sería una solución. El presidente es un escollo para el país porque no tiene la capacidad de destrabar los temas. No produce ni dirige. El Estado por sí mismo no resuelve los problemas, se entrampa en su propia burocracia. Siempre se necesita a alguien que empuje. Por ello, en la reconstrucción del norte no hay nada y en Trujillo han tenido que tapar con triplay las partes afectadas.

Nuevo Perú es el tercer grupo parlamentario que pide la salida de Rosa Bartra, presidenta de la comisión Lava Jato. ¿Usted respalda su trabajo?

Es un trabajo complicado y de una gran exposición política. Yo no tengo ninguna queja. Respaldo si trabajo. Nuevo Perú es una bancada que representa los intereses de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, quien fue invitada al grupo de trabajo y tuvo problemas en explicar sus vínculos con Odebrecht y OAS. Es obvio que se la quieren bajar. Lo mismo sucede con la bancada de APP y la de PPK, que son oficialistas. Lo que ellos quieren es que renuncie porque Kuczynski está en la volada.

Es decir, ¿cada uno defiende sus intereses?

En el Congreso de la República no se puede pedir objetividad ni imparcialidad. Las investigaciones son practicadas por comisiones. Si una persona tiene un sesgo político, para eso están los demás miembros de la comisión, para neutralizar la acción y el resultado. Son comisiones que no tienen obligatoriedad, son solo para dar a conocer temas, no para juzgar a nadie. Para ello está el Ministerio Público, que tiene que investigar contundentemente.

AUTOFICHA:

* “Soy abogado y periodista. Congresista de la República desde el 26 de julio de 2001. Es mi cuarto periodo parlamentario. Soy el tercer vicepresidente del Congreso de la República​ y presidente de la Comisión Política del Partido Aprista Peruano. Integro la comisión investigadora Lava Jato del Parlamento”.

* “Hoy reanudaremos las sesiones en la comisión Lava Jato, que estuvo un mes en receso. Definiremos quiénes pasan a calidad de investigados en nuestro grupo de trabajo. Además, se dará a conocer la documentación que se ha logrado obtener durante esta etapa”.

* “Durante la gestión congresal de Juan Pari (ex presidente de la comisión Lava Jato, en el Parlamento anterior), escondió información y no quería compartirla porque no tenía una mayoría para la votación. Por eso hizo un informe sesgado para no quedarse en minoría. Las comisiones no juzgan a nadie”.