De acuerdo con la Contraloría General de la República, hay 1,584 directivos de confianza no capacitados que trabajan en gobiernos regionales y municipalidades. El informe, publicado a fines de septiembre, advierte que los funcionarios no cumplen con los requisitos mínimos de formación académica y experiencia para ejercer puestos de confianza.

Estos hallazgos son resultado del operativo nacional realizado por el órgano de control en 554 entidades públicas como municipalidades distritales y provinciales, y gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras —cuya gran mayoría no tiene procedimientos formales para verificar perfiles o designar directivos de confianza.

Áncash, Lima metropolitana, Puno, Junín, San Martín, Piura, Loreto y Ayacucho son las regiones que registran el mayor número de adversidades o que superaron el límite de cargos de confianza permitidos.

En ese sentido, no sorprende que ninguna de estas regiones tenga un avance de ejecución presupuestal mayor del 32% para el Fenómeno de El Niño. Pero sí es preocupante que a menos de tres meses de culminar el año, Puno no haya ejecutado ni el 0.1 % de su presupuesto anual para este fenómeno; que Piura solo haya empleado el 5.1%; Áncash, el 5.9%; y Lima, el 0.4%.

El presupuesto ejecutado en el área de salud es igual de decepcionante. Áncash, Lima Metroplitana, Puno, San Martín, Piura y Loreto no han gastado ni el 50% de su presupuesto. En el caso de Piura, a nivel distrital, hay 21 municipalidades que han ejecutado menos del 30%.

Y a pesar de esto, el ministro de Salud, César Vásquez, señala que poco puede hacer para revertir este escenario. En una reciente entrevista para Cuarto poder, Vásquez sostuvo que la administración y organización de los centros de salud dependen de los gobiernos regionales y no de su cartera. ¿Pero cómo asegurar una gestión eficiente a nivel regional cuando las entidades están inundadas de funcionarios incompetentes?

Perú21 conversó con Fuad Khoury, excontralor de la República, acerca de la relación entre los miles de funcionarios incompetentes, el pobre nivel de ejecución presupuestal y la incapacidad de gestión a nivel regional y municipal.

“Hay una relación directa entre la ejecución presupuestal baja y la calidad de los funcionarios responsables de su ejecución dentro de los gobiernos regionales y las municipalidades”, dijo Khoury.

Respecto a esta problemática, el excontralor señaló que el Poder Ejecutivo no debe “seguir mirando la descentralización como hasta ahora lo ha venido haciendo”, especialmente si toma en cuenta que hay casi 2,000 municipalidades provinciales y municipales que no están haciendo un buen trabajo a nivel administrativo y gerencial para afrontar asuntos prioritarios para el país.

“Las personas a cago deben conocer el tema”



La especialista en gestión pública, Karla Gaviño, conversó con Perú21 sobre el impacto de tener funcionarios incompetentes en los municipios y gobiernos regionales.

“Si tenemos personas que no cumplen con los perfiles del puesto y que tienen a cargo el planeamiento estratégico, probablemente no van a encontrar los documentos básicos que se necesitan para poder identificar las principales brechas que va a tener que afrontar nuestro territorio. Y si no podemos identificar bien esas brechas, de qué manera vamos a poder armar una cartera de proyectos articulada y no andar construyendo monumentos como la oda que no generan ningún tipo de valor social. Por otro lado, si es que ya tenemos un proyecto identificado pero que están a cargo de directivos de confianza que no conocen realmente temas de inversión o gestión pública o de gestión pública, vamos a tener proyectos que no van a estar debidamente articulados con las normas de contratación del Estado, los procesos de selección se van a demorar y posiblemente van a tener falencias durante la ejecución de la obra. Y no vamos a tener claridad ni transparencia.”

TENGA EN CUENTA

- La Contraloría advirtió que 220 entidades públicas han superado el límite del 5% para designar cargos o puestos de confianza.

- La Contraloría detectó 1,924 situaciones adversas, las cuales se concentran en Áncash (148), Lima Metropolitana (141), Puno (132), así como Junín (127) y San Martín (125).

- Hay seis entidades públicas que superaron el número máximo de 50 servidores de confianza.