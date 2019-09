Una vez más, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) está en la mira de Fuerza Popular y sus aliados. Su titular, Martín Benavides, responde a Perú21 sobre las pretensiones congresales de investigar a la entidad por presuntas irregularidades.

En 2018, la Comisión de Educación investigó a la Sunedu sin un informe definitivo. ¿Por qué cree que el tema revive ahora?

No quisiera especular. La Sunedu está tomando decisiones importantes que van a afectar intereses y sí es una vinculación preocupante que sea ahora que surgen estas inquietudes en el Congreso.

La observación de la Comisión de Educación tiene que ver con contratación de personal y un supuesto gasto excesivo en consultorías. ¿Qué responde?

En 2018 enviamos mucha información al Congreso, pero la comisión no llegó a ninguna conclusión relevante. Hemos tenido tres auditorías de la Contraloría que nos dieron recomendaciones, tuvimos también una auditoría externa. Sumándolas nos dieron alrededor de 90 recomendaciones y hemos actuado sobre 72 de ellas; todas para mejorar procedimientos administrativos. Somos una institución joven que ha ido aprendiendo en el tiempo, pero en ningún caso ha habido irregularidad. Hemos vuelto a enviar a la comisión la información actualizada mostrando que no hay ningún intento de evadir responsabilidad, sino una preocupación de que estar en un proceso investigativo nos obligue a destinar recursos que son importantes para terminar nuestra meta.

Los ataques vienen también de universidades. Desde Telesup, José Luna Morales, hijo del excongresista, lo denuncia argumentando que se les dio menos plazo para licenciarse.

Las decisiones de la Sunedu las toma un consejo directivo independiente, técnico e integrado por personas con mucha experiencia académica. Hemos resuelto todos los casos cuando había que resolverlos; (sobre) los recursos de reconsideración, casi ninguno discute la decisión técnica y todos se concentran en este tema más formal de los plazos.

Telesup denuncia conflicto de intereses porque su esposa trabaja en la Universidad Ruiz de Montoya, que sí se ha licenciado.

La Sunedu regula los conflictos de intereses. Mi esposa trabajaba en la Universidad Ruiz de Montoya, pero lo hacía desde 2010 y la universidad se licenció en 2017. Yo me abstuve de participar en la discusión del expediente y el voto, no era superintendente, no había forma de que influya en esa decisión.

¿Cree que en la Comisión de Educación hay quienes se deben a intereses de universidades privadas antes que a los de la ciudadanía?

Es algo que ellos tendrían que argumentar a favor o en contra. Lo que me interesa es que la Sunedu se mantenga al margen de esos conflictos o intereses. Nunca ha sido la Sunedu una institución muy bien tratada por el Congreso, siempre ha habido una oposición muy fuerte. Uno diría, ¿por qué tiene que haber oposición a una institución que busca ofrecerle una mejor universidad a la ciudadanía? Nosotros no estamos en el tema político, estamos defendiendo nuestra autonomía, garantizando nuestros procesos con la mayor capacidad técnica, asegurándonos de que las investigaciones las hacemos para estar completamente seguros de nuestras decisiones.

Hay políticos que usan recursos de las universidades para sus campañas. ¿La Sunedu puede regular eso?

Supervisamos que los recursos de las universidades se destinen a fines educativos. En el caso de las universidades asociativas –que son privadas, sin fines de lucro y no pagan impuestos– tenemos la tarea de vigilar que no haya formas ocultas de distribución de utilidades. Las universidades societarias que sí tienen fines de lucro pueden hacer lo que sus directivos decidan con sus utilidades, pero sus gastos sí tienen que estar vinculados a fines universitarios.

Sabía que

- Martín Benavides es sociólogo. Ha sido director ejecutivo del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). Es titular de la Sunedu desde mayo de 2018.

- “Hemos culminado la evaluación de 94 universidades: 80 han logrado su licenciamiento, 14 no cumplen condiciones básicas de calidad; quedan 51 universidades por evaluar”, sostiene.

- “Estamos comprometidos en terminar el proceso de licenciamiento en diciembre de este año. Queremos que el proceso de admisión en 2020 se dé en universidades todas licenciadas”, remarcó.