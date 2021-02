Martín Vizcarra dijo que mantuvo una reunión con las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, del equipo especial “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en el 2018 en un departamento ubicado en Miraflores y cuando era todavía presidente de la República. Sin embargo, rechazó que esa oportunidad haya recibido algún tipo de información sobre su posible vinculación con esta investigación.

“[¿Recibió información privilegiada que lo implicaba en el caso?] En absoluto. Estuvieron las dos presentes (Sandra Castro y Rocío Sánchez, e incluso estuvo un oficial de la Policía Nacional que las acompañaba. Estuvo ahí como seguridad. En absoluto, no he recibido ninguna información. He tenido una reunión a solicitud de las propias fiscales para, como ellas lo han manifestado, pedir seguridad”, dijo a RPP esta mañana.

La fiscal Sandra Castro dijo que la reunión se llevó a cabo a pedido de Rocío Sánchez, luego que ella le señalara que vivía cerca de la casa de Martín Vizcarra en San Isidro, y que el objetivo de la cita fue pedir protección y garantías porque el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” involucraba a una mafia que implicaba al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Necesitábamos el apoyo del presidente de la República porque el caso era grande y había una gran mafia con Chávarry. Pedimos protección y ayuda porque nos sentíamos vulnerables y necesitábamos protección. Estuvimos los tres y un efectivo policial. Luego de esa reunión, Vizcarra da un discurso al pueblo para dar a conocer que apoyaba la lucha contra la corrupción”, señaló la fiscal este lunes.

Martín Vizcarra aseguró que solo se llevó a cabo una reunión, en aquella oportunidad, a pedido de las fiscales y que en ese momento no tenía conocimiento de por qué pedían seguridad. Asimismo, detalló que el encuentro no fue en su casa, sino un departamento vecino ubicado también en San Isidro.

“Escuche la información que una investigación que estaban haciendo había cobrado ribetes de mucho mayor calibre de las iniciales que tenían, y que temían por su integridad y que si se les podía dar las condiciones de seguridad [...] No me dieron ningún detalle, pero después era obvio que se conoció debido a lo que se supo, que la investigación era de ‘Los Cuellos Blancos’ que estuvo a cargo de ellas”, precisó.

