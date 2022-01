Diversos exministros del expresidente Martín Vizcarra rechazaron que se pretenda politizar el derecho al acceso a la salud del exmandatario, quien se encuentra internado en la Villa Panamericana tras dar positivo por segunda vez al COVID-19.

A través de un comunicado, exhortaron a las entidades del Estado cumplir con su función de promover y garantizar los derechos fundamentales de todos los peruanos “sin excepciones” y a los representantes políticos evitar cualquier “acto o comportamiento discriminatorio”.

“Las ex Ministras y ex Ministros que suscribimos este pronunciamiento rechazamos tajantemente las expresiones de autoridades que pretenden politizar el acceso al derecho a la salud para el ciudadano y ex Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo quien actualmente viene atravesando un cuadro de COVID y se encuentra aislado en la Villa Panamericana”, señalaron.

“Exhortamos a las instituciones que cumplan con su función de promover y garantizar los derechos fundamentales de todos los peruanos sin excepciones y a los representantes políticos que eviten cualquier acto o comportamiento discriminatorio que ponga en duda la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución”, añadieron.

En el pronunciamiento también señalaron que el derecho a la salud es inherente a todos los seres humanos sin distinción alguna y está estrechamente vinculado a los derechos a la vida y la integridad moral, psíquica y física.

Entre los firmantes se encuentran el exprimer ministro Walter Martos, Rocío Barrios Alvarado, Carlos César Arturo Extremadoyro Mory, Elizabeth Zulema Tomás, César Gentile, Patricia Donayre, Jorge Montenegro Chavesta y Luis Miguel Incháustegui.

Asimismo, Gloria Montenegro, Javier Palacios Gallegos, Vicente Zeballos, Fabiola Muñoz, Carlos Morán, Rogers Valencia, Javier Piqué, Sylvia Cáceres, Rodolfo Yáñez, Miguel Estrada Mendoza y Kirla Echegaray Alfaro.

Como se recuerda, el congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) pidió a EsSalud que expulse al expresidente Martín Vizcarra de la Villa Panamericana, en la que se internó el jueves para superar la infección de COVID-19 que padece.

Durante su participación en la sesión del pleno, el legislador indicó que Vizcarra Cornejo es el culpable de la alta mortalidad de esta enfermedad en el país por la gestión que hizo durante su mandato.

“Quería referirme al ingreso del expresidente Martín Vizcarra a la Villa Panamericana. Es una barbaridad. Invoco a Essalud a que expulse de la Villa a Vizcarra. Él es una persona que es responsable de la muerte de más de 70 mil personas, 70 mil peruanos, que han muerto innecesariamente por su mal manejo de la pandemia, por usar pruebas rápida que no prueban nada y por comprar vacunas de una forma no correcta”, aseveró en el hemiciclo.

